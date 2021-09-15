“Ertelenmezse vergi borcu ödenemez”

Ekim ayı sonuna kadar uzatılmasına rağmen mükelleflerin vergi ve SGK prim borcunu ödeyemeyeceğini belirten CHP’li Erdoğan Toprak, “2022’ye ertelenmezse bu yapılandırma da fiyasko olur” uyarısında bulundu.

Başak KAYA

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Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. 30 milyonu aşkın borçlu mükelleften yapılandırma başvurusunda bulunanların sayısı 2.5-3 milyon dolayında. 400 milyar TL'yi aşan vergi ve 200 milyar TL'yi aşan SGK alacaklarında şu ana kadar yapılandırılan tutar 101 milyar TL. Mükelleflerin yapılandırma taksitlerini ödeme güçleri olmadığı için başvurular çok düşük kaldı. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak iktidarı uyararak, TBMM açılır açılmaz yapılandırma yasasının akılcı şekilde birkaç maddeyle süratle yeniden düzenlenerek yeni yıla ertelenmesi gerektiğini vurguladı. Toprak, şunları söyledi:

3 MİLYON BAŞVURU

“İktidarın 6 ay içinde ikinci kez çıkartmak zorunda kaldığı vergi ve SGK borçlarıyla, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin vergi barışı düzenlemesinde, 31 Ağustos'ta dolan başvuru süresi ve 30 Eylül'de dolacağı belirtilen ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı kararıyla birer ay daha uzatıldı. Böylece yapılandırma başvuru süresi 30 Eylül'e, ilk taksit ödemesi de 31 Ekim'e uzadı. 400 milyar TL'yi aşkın gecikmiş vergi borcu ve 200 milyar TL'yi aşan SGK prim borcu bulunan yaklaşık 30 milyon mükelleften başvuranların sayısı 2.5-3 milyon düzeyinde kaldı. 6 ay önceki yapılandırmada da başvurular çok düşük kaldığı ve başvuranların büyük bölümü ilk taksitlerini ödeyemediği için iktidar yeniden yasa çıkartmak zorunda kalmıştı. O zaman da uyarılarımız ve önerilimiz dikkate alınmadı.”

TAKSİTLER ÖDENEMEZ

Salgında işyerleri kapalı olan, kirası, faturası biriken, kredi borçları ertelenen milyonlarca mükellefin 2-3 ay önce geçilen normalleşmede tüm kayıplarını telafi etmesinin, borçlarını ödemesinin ve bir de üste yapılandırma taksitlerini ödeme gücüne kavuşmasının olanaksız olduğunu vurgulayan Toprak, “Başvuru sayısı ve yapılandırılan borç tutarı bu yapılandırmanın da fiyaskoyla sonuçlanacağını, süre bir ay uzatılsa da yapılandırma taksitlerinin büyük kısmının en çok 1-2 taksit sonra yine ödenemeyeceğini göstermektedir” dedi.

2022 başında yeniden yapılandırma yapılmalı

İktidarın müteahhitlerin garanti ödemelerini düzenli olarak ödediğini, milyonlarca dolar-euro tutarındaki kiralarını 2024 yılına ertelediğini, vergi borçlarını sildiğini vurgulayan Erdoğan Toprak, “Bu durumda milyonlarca kişinin mağdur edilmesi, ceza ve gecikme faizleriyle, icra-haciz tehditleriyle ekonomik baskı altına alınması çözüm değildir” dedi. TBMM açılır açılmaz başvuru ve ödeme planlarının mükelleflerin ödeme gücü ve ekonomik koşullara uygun biçimde yapılandırılarak 2022 başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Toprak, “Aksi halde iktidar, yılbaşında yeni bir vergi barışı, SGK yapılandırması çıkartmak zorunda kalacak” dedi.