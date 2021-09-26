Esnaf: Bizi değil, paketleri denetleyin

Marketlerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştiren zabıtaların yoğun mesaisi dikkat çekiyor. Esnaf ise duruma tepkili...

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Yurdun farklı yerlerinde belediyelere bağlı zabıta ekipleri fiyat denetimi gerçekleştiriyor.

Ekipler, iş yerlerindeki ürün fiyatları ile ödeme esnasındaki fişin tutarının aynı olup olmadığını kontrol ederek, eksiği bulunan işletmeler hakkında tutanak tutuyor.

Ekipler tarafından marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrolünün yanı sıra evrakları eksik olan ve fiyat etiketleri bulunmayan işyerlerine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince işlem uygulanıyor.

Kontroller sırasında zabıta ekipleri, kasap ve şarküterilerde de tüm reyonları gezerek ürünlerin son kullanım tarihlerini inceliyor.

Denetimlerde sağlık yönetmeliği ve genel temizlik yönünden de kontrol edilen iş yerlerine, maske, mesafe ve temizlik uyarılarında bulunuluyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gramajı düşürülen bazı gıda ürünlerinin aynı fiyat üzerinden satıldığını belirterek, esnafla uğraşmak yerine bu konunun bununla mücadale edilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken, dolaba giren ürünün eksik olduğunu belirterek, “Sosyal medyada sık sık vatandaşlar tarafından paylaşılan ve bizlere de iletilen gıda ürünlerinde gramajın düşürülerek aynı fiyattan satışa devam edildiği görüntüler var. Daha önce de bu konuyla ilgili uyarılarımızı yapmış, esnafın hiçbir suçu ve bilgisi olmadığını belirtmiş, vatandaşlara dikkatli alışveriş yapmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunmuştuk. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ve denetim ekipleri de çalışmaları hızlandırmış, cezaları artırmıştı. Fakat halen enflasyonu da olumsuz yönde etkileyen bu gramaj oyunları devam ediyor” dedi.

Zeytin, peynir, yağ, kuruyemiş, çay ve benzeri onlarca farklı üründe bu durumun yaşandığını söyleyen Palandöken “Zincir marketlerden alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı. Bununla birlikte yasal bir düzenlemeyle gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşları uyaran Palandöken “Örneğin 250 gram tereyağının gramajı 225’e düşüyor, 180 gram paketli fındık aynı fiyatta kalırken 160 gram olarak satılıyor. Bunun gibi birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Bunun için yapılması gereken ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli ve herkes istediği gibi gramajlarda oynamamalı” dedi.

Alışverişlerde bu tarz gizli zam oyunlarına karşı vatandaşın önce kendisinin kontrol etmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Zabıta ekipleri denetimleri yapıyor fakat vatandaş önce kendi fiyat ve gramaj denetimini yapmalı. Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı. Esnafımız ürünleri alıp satmak dışında hiçbir müdahalede bulunamıyor. Buna rağmen sanki esnafın dükkanında satılan ürünler, bu şekilde hile yapılıyormuş gibi bir algı söz konusu.” diye konuştu.