Esnaf TÜİK’e seslendi: Bize gelseler gerçek fiyatları söyleriz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnaf ziyaretleri sırasında bir market çalışanına TÜİK'in gıda enflasyonundaki yıllık artışının yüzde 17-18 oranında artışını hatırlattı. Market çalışanı ise artan fiyatlardan şikayet ederek, "Yok efendim, yüzde 100, bazı ürünlerde ise yüzde 200 arttı. TÜİK fiyatları kendi şirketlerinden almıştır. Bize gelseler biz gerçek fiyatları söyleriz onlara. Bize gelen yok" diyerek tepki gösterdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnaf ziyaretleri sırasında bir market çalışanıyla yaşadığı diyalogu sosyal medya hesabından, ‘Makyajlı verilerle çalışan TÜİK’i bu markete davet ediyorum” notuyla paylaştı.

“GIDADAN TEMİZLİĞE HER ŞEYE ZAM GELDİ”

Videoda Babacan, esnaf ziyaretleri sırasında bir market çalışanına TÜİK’in gıda enflasyonundaki yıllık artışının yüzde 17-18 oranında artışını hatırlattı. Market çalışanı ise artan fiyatlardan şikayet ederek, “Yok efendim, yüzde 100, bazı ürünlerde ise yüzde 200 arttı. Mesela yağ geçen sene 130’a satıyorduk şu anda 300 lira. Gıdadan temizliğine tut her şeyde fiyatlar bayağı yüksek” dedi.

Market çalışanının sözlerine Babacan, “TÜİK kimden alıyor bu fiyatları anlamadık yani” diyerek tepki gösterdi.

“ÜRÜNÜN FİYATI YÜZDE 50 ARTMIŞSA YÜZDE 10’A DÜŞÜRÜYORLAR”

Market çalışanı ise, “Kendi şirketlerinden almıştır. Bize gelseler biz gerçek fiyatları söyleriz onlara. Bize gelen yok. Ürünün gerçek fiyatı neyse daha düşüğünü mesela yüzde 50 ise yüzde 10’a indiriyorlar. İşsizlik oranı her sene yüzde 8, yüzde 9, yüzde 10 diyorlar ama baktığın zaman yüzde 25, yüzde 30 işsizlik oranı var” dedi.

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