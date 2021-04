Et fiyatları el yakıyor, vatandaş tepkili

Kamera: Sinan Tunç

Artan yem fiyatları ve maliyetler kasap tezgahlarına yansıdı. Tüketici gram gram alırken, kasaplar da işlerin düşmesinden şikayetçi. Ancak kasaplara göre bu senenin zam şampiyonu beyaz et oldu.

“TAVUKTA YÜZDE 50 ARTIŞ VAR”

Kasap Şükrü Yılmaz, bu ramazan ayında geçen yıla göre işlerin daha düştüğünü ifade ederek, ” Kırmızı ette yüzde 10, kuzuda 30 zam var ama bu tamamen yemle alakalı. Dolara endeksli olduğu için o şekilde çalışıyorlar. Haliyle besiciler kazanamıyoruz bahanesiyle zam yapıyorlar. Bu seneki ramazanda geçen yıla göre daha düşük işler. Tavuk mesela geçen yıl 10 liraysa bu sene 15 lira. Arada yüzde 50 artış var. Vatandaş mağdur, biz de mağduruz. ” diye konuştu.

“KANAT, KIRMIZI ETLE YARIŞIR HALE GELDİ”

Bir başka kasap Nazif Özergil ise, “Fiyatlar bugünlerde şişmeye başladı. Çok rahatsızız. Tavuk hemen hemen yüzde 30-40 civarı zamlandı. Üreticiye de bir şey diyemiyorsun, yem pahalı, giderler arttı. Bu fiyatlar çok anormal fiyatlar. Çünkü insanların alım gücü yok, bütün piyasalar kapalı, sektörler kapalı.

Kırmızı eti takip edebiliyoruz da beyaz eti takip edemiyoruz. Ama oradaki fiyat artışları ne aklım almadı onu. Bugün bir asgari ücretli işçinin gelipte buradan 2 kilo et alması imkan ve ihtimali yok. Kanat, etle yarışır hale geldi. ” diye konuştu.

“MİLLET TELAŞA KAPILDI”

İşlerin ramazan dolayısıyla biraz açıldığını kaydeden kasap Gökhan Güner ise “İşler ramazan dolayısıyla biraz canlandı. Kısıtlama söylentileri sebebiyle millet telaşa kapıldı. Millet gıdaya harcıyor. Ramazanda normalde her sene et fiyatları artardı ama bu sene bir artış olmadı. Beklenen artış olmadı. Kuşbaşı 70 lira, antrikotu 98 liraya, kuzu 80 liraya satıyoruz. Beyaz et çok zamlandı. Beyaz et, kalemine göre. Yüzde 50 zam gören ürünler var. En az gelene yüzde 30 zam geldi. Kanat ve ızgaralık türü olacak şeylere müthiş zam geldi. Bu da tahminimce tavukçular bu sene piknik sezonundan beklediğini bulamayacak o yüzden bu sene ramazana yansıttılar. ” şeklinde konuştu.

Satıcılarda durum böyleyken peki tüketici ne düşüyor? İşte Sözcü’ye konuşan tüketicilerden bazıları…

Dilek Tuzcuoğlu: İnsanların ulaşamayacağı kadar fiyatlar çok yüksek. En ucuz tavuk derdik tavukta çok pahalı. Geçen gün iftara misafirim vardı, bir buçuk kilo kuşbaşı alıp türlü yapmak istedim 120 lira para ödedim. Sebze hariç.

Nurgül Palabıyık: Özellikle kırmızı et hiç alamıyoruz. Tavukta bazen. Fiyatlar bu sene çok uçuk, varılmıyor yanına. Almaya çalışıyoruz ama belli bir limit ayırabiliyorsun ete. Hayat zaten çok pahalı. İnsanlar çok zor geçiniyor.

Cuma Metin Aydoğan: Alan var alamayan var. Et zaten başka bir şey oldu. Yazık günah insanlara. Genelde insanlar çok zor şartlarda. Üretim olmazsa üretime dayalı bir sistem olmazsa, fabrikalar kapatılırsa, tarımı üçüncü, beşinci plana atarsak olacağı buydu. Bugünkü sorun değil bu. Bu ülke bunu alın teriyle çözer. Üretirsen fiyatlar düşer.