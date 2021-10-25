Et ve tavuk alamayan halk ucuz balığa yöneldi

Et ve tavuk fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları balığa yöneltti. Hamsi ve istavritin kilosu 20, mezgitin kilosu 40 liradan alıcı buluyor.

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Yeni sezonun başlaması ile birlikte balık türleri tezgahlarındaki yerini aldı. Özelikle kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşları balığa yönlendirdi.

BOLLUK FİYATLARA YANSIDI

Elazığ Kapalı Çarşı’da tezgahlardaki balık bolluğu fiyatlara yansıdı. Tarihi çarşıda hamsinin kilosu 25 liradan, mezgit 40 liradan ve istavrit 20 liradan satışa sunuluyor. Vatandaş fiyatlardan memnunken, esnaf havaların soğumasıyla fiyatların daha da düşeceğini belirtti.

“HAMSİ VE İSTAVRİT UCUZ”

Balık fiyatlarının düştüğünü belirten Kapalı Çarşı esnaflarından Mithat Yılmaz, “Bu aralar balıklarda biraz düşüş var. Şu anda hem istavrit hem hamsi bol geldiğinden dolayı fiyatlar 35-40 lirayken, şu an istavriti 20 liraya, hamsiyi de 23 liraya satıyoruz. Şu an yoğunluk var memnunuz. İnşallah havaların soğumasıyla biraz daha artar. Hamsi ve istavrit ucuz olduğundan dolayı en çok rağbet gören iki balık çeşidi bunlar” dedi.

“VATANDAŞIN BALIĞA RAĞBETİ ÇOK”

50 yıldan fazla süredir balıkçılık yaptığını ifade eden Kapalı Çarşı esnaflarından Celal Balıbey ise, “Balık fiyatları et fiyatlarına nazaran oldukça uygun. Vatandaşın balığa rağbeti çok. Hamsi fiyatı 20-25 lira arasında satılıyor. İstavrit 20 liraya satılıyor. Çinakop geçen sene 60-70 liraydı, bu sene 45 liraya satıyoruz. Mezgiti 40 liradan satıyoruz, geçen sene 50-60 liraydı. Vatandaşın ivmesi, talebi balığa oldukça yüksek. Buradan balık tüketmeyen tüm vatandaşlara balık tüketmelerini, sağlıklı yaşamalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. İHA

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