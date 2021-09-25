Ev sahiplerinden ‘ya kirayı artır ya da evden çık’ baskısı

Fahiş kira fiyatlarının kendilerini de mağdur ettiğini söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, bazı ev sahiplerinin kiracılara 'ya kirayı yüzde 60 artır ya da evimden çık' baskısı yaptığını, bazılarının ise emlakçı gibi komisyon aldıklarını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli Emlakçılar Derneği ve Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, son zamanlarda artan konut kiraları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hacıoğlu, öğrencilerin şehre dönmeleriyle birlikte 1000 TL’lik kiraların 2000 TL’ye, 2000 TL’lik kiraların da 3000 TL’ye çıkmasını ‘fırsatçılık’ olarak niteledi.

“Geçen yıl üniversite okumak için Kocaeli’ye gelip, 1000 TL’ye tutulan kiralık evlerin sözleşmesi 2 yıl daha yenilenmek isteniyor ama ev sahibi yanaşmıyor” diyen Hacıoğlu, “Aksine, ‘ya kirayı yüzde 60 artır ya da evimden çık’ diyor. Yani kişiyi çıkmaya zorluyor. Çıktıktan sonra ise yeni kiracı adayına daha yüksek fiyatlara veriyor” diye konuştu.

YURT FİYATLARI 2 BİN TL, BİRÇOĞU İFLAS ETTİ

“Bir öğrenci, ‘ben Kocaeli’de yurtta kalacağım’ derse aylık 2 bin TL ödemek zorunda” diyen Hacıoğlu, “İki öğrenci birleşip ev tutsa yine aynı para ödenmek zorunda. Şuanda Türkiye’nin herhangi bir ilinde okuyan üniversite öğrencisinin aylık yaklaşık 5 bin TL gideri oluyor. İşçinin, memurun evlatlarına bu desteği sağlaması da maalesef çok zor” şeklinde konuştu.

Pandemi sebebiyle özel yurtların ayakta kalmakta zorlandığına da dikkat çeken Hacıoğlu, “Hatta bazı yurtlar kapatmak zorunda kaldı, birkaç tanesi iflas etti. Ayakta duranlara da hak veriyoruz. Onlarında giderleri çok fazla” dedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı: Herkes davalık olacak

İlginizi Çekebilir Ev satın almak hayal oldu: Türkiye barınma sorununa doğru gidiyor