Evergrande diğer gayrimenkul şirketlerine de kaybettirdi

Çinli gayrimenkul şirketlerinin hisse ve tahvilleri, Evergrande'nin temerrüt riskiyle kayıplarını artırdı. Fantasia tahvil kupon ödemesini zamanında ödeyemezken, diğer rakip şirketler Modern Land ve Sinic Holdings ise ana kredi derecelendirme kuruluşları tarafından muhtemelen temerrüt kategorisine alınacak.

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Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande Group’un üç hafta içinde dolar cinsi üçüncü tahvil kupon ödemesini de zamanında yapamamasının ardından Çinli gayrimenkul şirketlerinin hisseleri ve tahvilleri, temerrüt uyarılarıyla kayıplarını artırdı.

Bazı tahvil sahipleri, geçen ay dolar cinsi iki tahvilinin kupon ödemesini kaçıran Evergrande’nin Nisan 2022, Nisan 2023 ve Nisan 2024 tahvillerinin toplam 148 milyon dolarlık kupon ödemeleri için son ödeme vakti olan dün sabah kendilerine kupon ödemesi yapılmadığını açıklamışlardı.

Toplam 300 milyar dolardan fazla borcu bulunan ve likidite sıkıntısı yaşayan şirket kupon ödemelerini, geciktikten sonra ilave 30 gün içinde ödeyemezse bu tahvilleri temerrüte düşmüş olacak.

30 EKİM’DE 14.25 MİLYON DOLAR ÖDEMESİ GEREKECEK

ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers endeksindeki opsiyondan arındırılmış getiri farkları, mali sıkıntılar içindeki Evergrande’nin temerrüt riskinin küresel olarak yayılması endişeleriyle dün gece 2,337 baz puan ile tüm zamanların zirvesine çıktı.

Evergrande’nin orta büyüklükteki rakibi Fantasia tahvil kupon ödemesini zamanında ödeyemezken, diğer rakip şirketler Modern Land ve Sinic Holdings ise kupon ödemelerinin son tarihini ertelemeye çalıştığı için ana kredi derecelendirme kuruluşları tarafından muhtemelen temerrüt kategorisine alınacak.

Capital Economics analistleri, “Bu hikâyeler, Evergrande’nin türünün tek örneği olduğuyla ilgili görüşü sorgulatıyor” diye belirttiler.

Gayrimenkul geliştiricileri Shanghai Shimao Co Ltd ve Country Garden Properties Group’un Shanghai Stock Exchange’teki tahvilleri bu sabah yüzde 1 ila yüzde 4.2 düşüşle en fazla gerileyen tahviller arasında yer aldı.

Çin lokomotif hisselerinin yüzde 0.31 yükselmesine rağmen, Çin borsasındaki gayrimenkul şirketlerinin hisselerini gösteren alt endeks yüzde 1.58 geriledi.

Evergrande’nin ana iştiraki Hengda Real Estate Group Co’nun 19 Ekim’de 121.8 milyon yuanlık yurt içi tahvil kupon ödemesini yapması gerekiyor. Evergrande’nin ise 30 Ekim’de 14.25 milyon dolarlık bir tahvil kupon ödemesini gerçekleştirmesi gerekecek.

Refinitiv verilerine göre, Çinli gayrimenkul şirketleri tarafından ihraç edilen toplam 101.2 milyar dolarlık tahvilin vadesi gelecek yıl dolacak. (REUTERS)



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