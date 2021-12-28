Evergrande emlak projelerine yeniden başladı

Borç krizi içerisindeki Çinli emlak devi Evergrande, devlet yetkililerinin zorlamasıyla projelerine yeniden başladı.

Sozcu.com.tr

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Borç krizi içerisindeki emlak şirketi Evergrande Group, Çinli devlet yetkililerinin zorlamasıyla projelere yeniden başladı. Yetkilerin isteği ile şirket göçmen işçilere ödeme yapmaya ve daire teslim etmeye devam edecek.

Evergrande’nin emlak projelerinin şimdiye kadar yaklaşık yüzde 92’sinin faal halde olduğu bildirildi. Bu oran Eylül başında yaklaşık yüzde 50’ydi. İnşaata devam eden projelerde yer alan işçi sayısı Eylül ayına göre yüzde 31 artarak 89 bine ulaştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan yaptığı açıklamada, “İşi, üretimi ve inşaatı yeniden başlatmada iyi bir iş çıkardığımız sürece alıcılara ev teslim edebileceğiz, satışları ve operasyonları sürdürebileceğiz ve borçları ödeyebileceğiz” dedi.

MERKEZ BANKASINDAN KONUT POLİTİKASI

Bu arada Çin Merkez Bankası tarafından Cumartesi günü yayınlanan açıklamada, emlak sektörünün “sağlıklı” büyümesini teşvik etme, ev satın alan kişilerin haklarını koruma ve konut talebini daha sağlıklı bir şekilde karşılama amacını yinelerken ekonomiye daha fazla destek sözü verdi.

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