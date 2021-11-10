Evergrande’nin temerrüde düşmemesi için son gün

Dünyanın en büyük borca sahip gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin 148 milyar dolarlık bir ödemesinin vadesi bugün doluyor. Yatırımcılar, şirketin ödemesini yapıp yapamayacağına odaklandı.

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Çin gayrimenkul sektöründeki likidite krizine dair endişeler artmaya devam ederken, yatırımcılar nakit dar boğazındaki Çinli Evergrande Group’un son ödeme tarihi yaklaşan dolar cinsinden bir tahvil kuponunun ödemesini gerçekleştirmesini bekliyor.

Dünyanın en büyük borca sahip gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande, son haftalarda toplam 300 milyar dolara karşılık gelen borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bu borçların 19 milyar doları ise uluslararası kuponlar.

ÇİN, ÇÖKÜŞÜ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Şirket, şu ana kadar tüm ödemelerini gerçekleştirerek temerrüte düşmekten kaçındı. Ancak, 148 milyar dolarlık bir ödemesinin vadesi bugün doluyor ve 2023 ile 2025 Haziran vadeli kuponlarının toplam 255 milyar doların üzerinde olan ödemesini 25 Aralık’ta gerçekleştirmesi gerekiyor.

Çin, Evergrande’nin çöküşünü kontrol altına almaya çalışmak için devlete ait firmaları ve devlet destekli emlak geliştiricilerini Evergrande’nin bazı varlıklarını satın almaya teşvik ediyor. (REUTERS)



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