‘Evim mağdurları’ndan TMSF önünde eylem

21 faizsiz konut şirketinin mağdurları, Şişli'deki TMSF binası önünde bir araya gelerek eylem yaptı. 81 ilden gelen ve 'Sadaka değil, paramızı istiyoruz' diyen mağdurlara Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da destek verdi.

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Evim mağdurları Şişli’de bulunan TMSF binası önünde toplanarak eylem yaptı.

Pankart ve dövizler taşıyan mağdurlar slogan atarak yetkililerden yardım istedi. Eyleme Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da destek verdi.

İstanbul ve çeşitli illerden gelen mağdurlar ortak basın açıklaması yaptı. Evim Mağdurları Platformu adına basın açıklamasını Muharrem Taşdemir okudu.

Taşdemir, “Bizler evim mağdurları olarak sorunun çözümü için TMSF yetkililerine sorunun çözümünde şeffaf olunması gerektiğini ve evim mağdurlarının çözümün en haklı tarafı olması nedeniyle bu sürece katılım sağlamak istediğimizi ilettik” dedi. Hak için ve hakkımız olanı geri almak için yapacağımız birlik ve dayanışma buluşmasına Türkiye’nin 81 ilinden katılım sağlayan tüm mağdur durumda olan yurttaşlar olarak devlet büyüklerimize bir kez daha sesleniyoruz” dedi.

‘PARALAR ERİDİ, TMSF BİLGİ VERMİYOR’

Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu insanlar neden burada? TMSF o şirketlere el koydu. O şirketlerdeki paralar, mal varlığı bu insanlara ait onun için buradalar ve TMSF bilgi vermiyor” dedi.

“Hangi şirketin hangi mal varlığını sattı bu insanlar bilmiyor” diyen Ağaoğlu, “Bu insanlar para yatırdıklarında belki dolar 7 liraydı şu an 11 lirayı geçti. Paraları eriyor. Kayyum heyetinde temsilcileri bulunmuyor mağdurların. Oysa kayyum heyetinde her şirketten birer tane mağdur temsilci bulunması gerekirdi dedi. Bu insanlar bilgi alamıyorlar” diye konuştu.

Kartal’dan eyleme katılan ve ev almak için 140 bin lira para yatıran Ayşe Gözütok, duruma tepki göstererek, “Ben paramı istiyorum. Sadaka istemiyoruz. Hepimiz mağduruz. Para yatırdık istedik ki ev sahibi olalım böyle sokaklarda olalım istemedik” dedi. (DHA)



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