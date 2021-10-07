Eylülde en çok tahvil kazandırdı

TÜİK'e göre, eylülde en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,24, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,53 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Eylül’e ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,24, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,53 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31, Euro yüzde 0,73, Amerikan doları yüzde 0,74, külçe altın yüzde 0,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,63 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,01, Euro yüzde 0,43, Amerikan doları yüzde 0,44, külçe altın yüzde 0,66 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

KÜLÇE ALTIN KAYBETTİRDİ

DİBS, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %1,32 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,23 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,66 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre ise külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,67 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,49 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIKTA EN ÇOK BİST-100

Öte yandan, finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,96 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,32 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 21,21, Euro yüzde 21,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 23,50, DİBS yüzde 25,76 ve külçe altın yüzde 27,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan dolarının yüzde 5,14, Euro’nun yüzde 5,32, mevduat faizinin (brüt) yüzde 7,90, DİBS’in yüzde 10,62 ve külçe altının yüzde 12,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdiği belirtildi.

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