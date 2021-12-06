EYT Federasyonu Başkanı Özüpak’tan AKP’ye sert sözler: 15 milyon oyla cevabımızı vereceğiz

AKP’nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili söylemlerini inandırıcı bulmadıklarını söyleyen EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Biz burada artık söylemler değil, vaatler değil; icraat diyoruz. Onu da seçim yatırımı olarak mı göreceğiz, olmak istemesek dahi. Eğer ki tekrar böyle düşünülüyorsa da seçim zamanında 5 milyon, aileleriyle 15-20 milyon nüfusumuzla da gerekeni yapacağız” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tartışmalar sürüyor. Konya merkezli yayın yapan BBN Türk Tv kanalında katıldığı programda gündemi meşgul eden EYT sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, AKP'ye sert tepki gösterdi.

“YİNE YOK, YİNE BEKLİYORUZ”

EYT'lilere ilişkin kanun teklifinin gelmesi durumunda muhalefet partilerinin destek vereceğini söyleyen Özüpak, “Bugün bu kanun teklifi gelmiş olsa Milliyetçi Hareket Partisi'nden, zaten muhalefet partilerinin hepsi diyor ki sorununuzu çözeceğiz. Siz getirin madem bu kanun teklifini, hepimiz elimizi kaldıralım deniliyor. Yine yok, yine bekliyoruz” dedi.

“15 MİLYON NÜFUSUMUZLA GEREKENİ YAPACAĞIZ”

AKP ve MHP'nin EYT'lilere ilişkin söylemlerini inandırıcı bulmadıklarını ifade eden Gönül Boran Özüpak, “Hiç inandırıcı gelmiyor maalesef bu söylemler ve biz burada artık söylemler değil, vaatler değil; icraat diyoruz. Onu da seçim yatırımı olarak mı göreceğiz, olmak istemesek dahi. Eğer ki tekrar böyle düşünülüyorsa da seçim zamanında 5 milyon-aileleriyle 15-20 milyon nüfusumuzla da gerekeni yapacağız. İktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güç emeklilikte yaşa takılanlardır” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK BİR ÇALIŞMA BULUNMADIĞINI DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda yaklaşan seçimlerin de etkisiyle hükümet yetkilileri EYT için çalışmalara başladığını duyurmuştu ancak geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir EYT nedir, çıkacak mı? EYT son durum ne?

İlginizi Çekebilir EYT çıkarsa yararlanabilir miyim?