F-35 ve F-16 olmadı son çare SU-57

Ruslardan S-400 füzesi aldığımız için F-35 projesinden çıkarılmamızın ardından ABD’den 40 adet F-16 alımı için talepte bulunuldu. Başvuruya cevap beklenirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tavır olumsuz olursa başka seçenekleri değerlendiririz” dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu durumda Rusların 5. nesil SU-57 uçakları gündeme gelecek ve Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez, Rus savaş uçakları girecek. F-35'ler için verilen 1.4 milyar doların geri ödenmesi ya da F-16 alımına yönlendirilmesi amacıyla da Türk ve ABD heyetleri gelecek ay masaya oturacak. Bakan Akar, TBMM'de, “S-400 sistemi tercih değil, zorunluluk oldu” dedi. Hava taarruzu gibi bir durumda bu sistemin kullanılması için hazırlıkların sürdüğünü belirten Bakan, şöyle dedi:

“TEHDİT ORTAMI”

“S-400 alımları bahane edilerek F-35 tedarikimiz engellendi. F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarımızın bir kısmının modernizesi için resmi talepte bulunduk. ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye, tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabi olarak başka seçenekleri değerlendirecektir.”