Fabrikada direniş başlatan işçiler kazandı: İş yerinde sendika yetkisi tanındı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mitsuba Otomotiv fabrikasında sendika üyesi oldukları iddiasıyla işten atılan işçiler için başlatılan eylem sonuç verdi. Birleşik Metal İş'ten yapılan açıklamada, "İş yerinde sendikamızın yetkisi tanındı ve TİS süreci başlatılacak. Üyelerimizin kabulü ile anlaşma sağlandı" denildi.

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Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mitsuba iş yerinde sendika üyesi oldukları iddiasıyla işten atılan işçiler için direniş başlatılmıştı. İşçilerin kendilerini fabrikaya kapatarak gerçekleştirdikleri eylem sonuç verdi.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, “Mitsuba Otomotiv işçileri kazandı. İş yerinde sendikamızın yetkisi tanındı ve TİS süreci başlatılacak. Üyelerimizin kabulü ile anlaşma sağlandı. El ele omuz omuza, Mitsuba Otomotiv işçilerinin sesine ses, yürek olan emek dostlarına ve basın emekçilerine teşekkürü borç biliyoruz” denildi.

Fabrika önünde toplanan işçiler, ‘Mitsuba işçileri yalnız değildir’, ‘Direnen işçiler onurumuzdur’ sloganları attı.