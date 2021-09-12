Facebook’ta temizlik işçileri ağır çalışma koşullarına isyan etti

Facebook'un Londra'daki ofisinde temizlik işçilerinin ağır çalışma koşulları pek çok işçinin hastalanmasına sebep olurken koşulları protesto eden sendikacılar işten çıkarılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Sozcu.com.tr

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Facebook’un tesis yönetimini üstlenen firma JLL, ABD merkezli sosyal medya devinin Londra’da bulunan ofislerinde çalışan ve ağır iş yükü altında ezilen temizlikçiler için kampanya yürüten bir sendikacının görevden alınmasını talep etti.

Temmuz ayında temizlik iş yükünün iki katına çıkarılmasının ardından ardından sendika öncülüğünde protestolar gerçekleşmişti.

Guardian’ın haberine göre, protestoların ardından ortaya çıkan elektronik postalara göre JLL, Londra’da temizlik işçilerini istihdam eden Churchill Group’tan, sendika temsilcisi Guillermo Camacho’nun işten çıkarılmasını istedi.

KAT SAYISI ARTIRILDI, PERSONEL ALINMADI

Bolivya asıllı temizlik işçisi Camacho açığa alınırken kendisinin akıbetinin bir kaç hafta sonra belli olacağı belirtildi.

Camacho ise düzenlediği protestoların nedenini ‘iş yükünün artması’ olarak açıkladı. Camacho, temizlemeleri gereken kat sayısının artırıldığını ama ek personel istihdam edilmediğini belirtti. Camacho “Bu iş yükü bizi daha stresli yaptı ve hasta etti. Bu yüzden protesto etmek zorunda kaldık” dedi.

“STRES YÜZÜNDEN KANAMAM OLDU”

Facebook’un Londra’daki ofislerini üç yıldan fazla bir süredir temizleyen 42 yaşındaki Miriam Palencia ise iş yükü ile ilgili şunları söyledi: “Bir buçuk katı temizlememi isteyen bir yönetici beni yaptırım uygulamakla etti. İşi yaparken zaman tuttu ve işin ne kadar sürdüğünü hesapladı. Cehennem gibiydi. Bir vardiyamda stres yüzünden kanamam oldu.”

Binada bulunan temizlikçiler, beş tuvalet kabini ve duş içeren bir tuvaleti bir dakika 30 saniyede temizlemelerinin emredildiğini iddia ediyor.

Ayrıca iddialara göre, bir personelin temizlemesi gereken kat sayısı 5’ten 12’ye çıktı. Ancak ek istihdam yapılmadı.

ŞİRKET REDDETTİ

Churchill Group ise iddiaları reddederek bireysel vakalar hakkında yorum yapamayacağını, ancak çalışan ilişkilerinde herhangi bir protesto faaliyeti veya sendikâl katılımın belirleyici olmadığını belirtti. Şirket, temizlik için ek alan eklendiğini ancak görevlerin yeniden düzenlendiğini ve bu yüzden iş yükünün artmadığını savundu.

Sendikanın genel sekreteri Alberto Durango ise Facebook’u ofislerindeki temizlikçilerin kötü durumu nedeniyle sorumluluk almaya çağırdı. Durango “Her yıl milyarlarca dolar kâr eden bir şirketin düşük ücretli temizlikçileri tükenme noktasına kadar çalıştırılması iğrenç bir şey” dedi.

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