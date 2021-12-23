Faik Öztrak grafik paylaşarak bakanlığa sordu: Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 10-21 Aralık tarihleri arasında TCMB net döviz pozisyonu yaklaşık 14 milyar dolar eridiğini ileri sürerek, bu erimenin neredeyse yarısının doların büyük düşüş yaşadığı 20-21 Aralık tarihlerinde yaşandığını belirtti. Paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanlığını etiketleyen Öztrak, "Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?" diye sordu.

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CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Eylül ve Aralık aylarındaki TCMB net döviz pozisyonu grafiğini paylaşarak 10-21 Aralık tarihleri arasında 14 milyar dolar erime yaşandığını ileri sürdü. Öztrak, bu erimenin yaklaşık yarısının doların büyük düşüş gerçekleştirdiği 20-21 Aralık tarihlerinde yaşandığını belirtti.

“BU DÖVİZLER NASIL, KİME, NEDEN SATILDI?”

Öztrak paylaşımında, “10-21 Aralık tarihleri arasında TCMB net döviz pozisyonu yaklaşık 14 milyar dolar erimiş. Bunun neredeyse yarısı 20-21 Aralık tarihlerinde. Bu iki günde açıklanan bir müdahale yok. @HMBakanligi bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?” diye sordu.

“NEYİN TELAŞINDASINIZ?”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, başka bir paylaşımında ise “Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve devlet yetkilileri Reuters’e konuşuyor. ‘Dolar kuru için 9 TL iyi olur’ diye yer işaret ediyorlar. Bir yandan da milyarlarca dolar döviz rezervi yakılıyor. Siz neyin telaşındasınız? Milleti ütmenin mi? Bir de üstünü örtmenin mi?” ifadelerini kullandı.

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