Faiz artışı Merkez’e haram, Hazine’ye helal

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘faiz haram’ gerekçesiyle Merkez Bankası’nın faizlerini düşürürken Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aynı faizleri artırma yetkisi verildi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulaması ilk açıklandığında bu sisteme geçen tasarruf sahiplerine bankaların verebilecekleri alt limit faiz oranı Merkez Bankası'nın yüzde 14'lük politika faizi ile sınırlandırılmıştı. Ancak bakanlık yaptığı yeni açıklamayla bankalara Merkez Bankası faizinin 3 puan üzerine kadar yani yüzde 17'ye kadar mevduat faizi verme hakkı sağladı. Üstelik 3 puan gerekli görülmesi halinde yükseltilebilecek. Buna göre enflasyon yükseldiğinde Merkez Bankası faizi artırmasa da Hazine ‘haram' ve ‘nas' kısıtlamalarına takılmadan mevduat faizlerinin üst limitini dilediği kadar artırarak tasarrufçuların kur korumalı TL mevduattan kaçmalarını önlemeye çalışacak.

BANKALAR KAZANACAK

Bu modelde bankalar eğer tasarrufçulara yüzde 14 faizi uygular ve kur artışı örneğin yüzde 20 olursa, banka aradaki 6 puanlık farkı Hazine'den alıp tasarrufçuya ödeyecek. Banka yüzde 17 faiz uygular ve kur artışı yine yüzde 20 olursa Hazine'nin ödeyeceği fark 3 puana düşecek, bankanın kazancı 3 puan azalacak. Bu modelde bankalar faizi

düşük tuttukça Hazine'nin zararı, bankaların ise

kazancı artacak.

Vadeyi bozan Hazine'ye ödeyecek

Parasını vade bitiminde çekenler kur düşerse faizi, yükselirse aradaki farkı alacaklar. Vade dolmadan para çekilmek istenir ve o günkü kur paranın yatırıldığı günkü kurdan aşağıdaysa tasarruf sahibine anaparadan daha az bir para ödenecek. Örneğin dolar 10 lirayken 100 bin lirasını 3 aylığını bankaya yatıran tasarruf sahibi 20'nci günde dolar 8 liraya düşmüşken çekerse 100 bin lira değil 80 bin lira alacak. Aradaki 20 bin liralık fark Hazine'ye gelir kaydedilecek.