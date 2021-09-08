Faiz faturası 1.1 trilyona çıktı

Devlet 2016’da faize 52.5 milyar lira ödüyordu. Faiz yükü bu yılın sonunda 4’e, 2024’teyse 6.4’e katlanacak. Faiz 4 yılda 1.1 trilyon liramızı yutacak.

Erdoğan SÜZER

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Faiz karşıtı söylemleriyle sık sık gündem yaratan AKP iktidarının bütçe icraatı Türkiye ekonomisini ağır bir faiz faturasıyla karşı karşıya bıraktı. 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, Türkiye bu yıldan başlayıp 2024 sonuna kadarki 4 yıllık dönemde rantiyeye toplam 1 trilyon 82 milyar lira faiz ödemesi yapacak.

REKOR KIRILACAK

Üstelik bu devasa tutara yurt içi ve yurt dışından alınan borçların ana parası dahil değil. Tarihi rekor niteliğindeki faiz ödemelerinin böylesine artmasında lüks harcamalarla, döviz cinsi borçlanmaların hızlanması ve Merkez Bankası atamalarında yaşanan sıkıntıların etkili olduğu ifade ediliyor.

Merkezi bütçe açığının finansmanı için hükümetin borç aldığı yurt içi ve yurt dışı finansörlere bu yılın ilk 7 ayında 114.5 milyar lira faiz ödemesi yapılmıştı. OVP'de yıl sonuna kadar yapılacak faiz ödemesinin 179.5 milyar liraya ulaşacağı tahmini yapıldı. Bu ödemelere SGK, genel sağlık sigortası ve mahalli idareler dahil değil. Devletin bu kurumları da dahil edildiğinde bu yılki toplam faiz ödemesi 190 milyar liraya ulaşarak bütün zamanların rekorunu kıracak. Ancak yeni rekorlar 2022-2024 döneminde daha da artarak gelecek. Genel devlet bütçesinden faize gidecek para 2022 yılında 252.1 milyara, 2023'te 304.5 milyara, 2024 yılında ise 335.3 milyara ulaşacak. Bu yıl dahil önümüzdeki 4 yılda halktan toplanacak vergi ve cezalar dahil kamu kaynağından faizcilere 1 trilyon 82 milyar lira nakit para ödenecek.

FAİZDE ÜRKÜTEN ARTIŞ

Ekonomideki tüm sorunların nedeni olarak gösterilen faiz harcamalarının bütçe içindeki ağırlığı düşeceği yerde tehlikeli biçimde artıyor. 2017'de Merkezi bütçe harcamalarının sadece yüzde 8.3'ü rantiyeye faiz olarak gidiyordu. Bu oran geçen yıl yüzde 11.1'e çıktı. Bu yılın sonunda da yüzde 11.9'a ulaşacak. Ancak gelecek yıl yüzde 13.73'e, 2023'te 14.73'e ve 2024'te de yüzde 14.78'e fırlayacak. Yani her 100 liramızın 15 lirası faize gidecek.