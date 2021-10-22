Faiz indirimi kararı iktisadi gerekçelerle açıklanamaz

İktidarın seçim öncesi dönemde hızlı büyüme beklentilerine destek olmak için Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimine hız vermesi bekleniyordu. Ancak agresif bir adım atarak birçok riske ev sahipliği yapması da öngörülmüyordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TL'den kaçışın hızlanacağını söyledi. “Bundan böyle TCMB'nin kararlarının iktisadi yaklaşımla yorumlanacak yanı kalmadı” diyen Kara, “Kur arttıkça enflasyon yükselecek, enflasyon yükseldikçe de reel faiz düşecek. Reel faiz düştükçe de dolarizasyon devam edecek. Sarmal bu şekilde devam edecek. Sonumuz hayrolsun” dedi.

İNDİRİM SÜRECEK

■ Başkent Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bu faiz indirimi ile birlikte enflasyonda beklenen baz etkisinin tamamen ortadan kalktığını belirterek, yıl sonunda çift haneli döviz kuru ile karşı karşıya kalınacağını söyledi. Babuşçu, yıl sonuna kadar en az 100 baz puan daha faiz indirimi beklediğini de belirtti.

YANLIŞTA ISRAR ETTİ

n Koç Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Selva Demiralp ise “Zararın neresinden dönülse kardır” çok değerli bir atasözü. TCMB hatalı kararlarında ısrar etmemeliydi. Yanlış zamanda gelen faiz indirimi ekonomik maliyetleri ve enflasyonu daha da tetikler. Ekonomiyi genişletmek şöyle dursun daraltır” yorumunu yaptı.

KREDİYE YÜKLENECEKLER

■ Önümüzdeki ayların vatandaşlar için çok daha zor geçeceğini belirten Investing.com analisti Şenay Şerefoğlu, “Artan fiyatlar ve azalan gelirle temel ihtiyaçları karşılamak daha da zor olacak. Geliri azalan vatandaş, ihtiyacını karşılamak için kredilere yüklenecek. Bu da ilerleyen dönemde bankalarda tahsilat sorununu artıracak” dedi.

PROGRAMLAR LAFTA KALDI

■ Ekonomist Doç. Dr Oğuz Demir, “Hem TCMB hem de hükümetin Orta Vadeli Program'da belirlenen enflasyon hedefi çoktan yalan oldu. Belli ki önümüzdeki 3 ay vatandaş fiyatların daha hızlı yukarı gittiği bir süreç görecek. Raflar el yakıyor deniyordu, şimdi tüketici o raflara dokunacak hali kalmayacak” diye konuştu.

Faiz kararı artık siyasi İhtiyaçlara göre alınıyor

PARA POLİTİKASI YOK

■ Ekonomistlerin TCMB'nin para politikasına ilişkin temel görüşü para politikasının siyasi ihtiyaçlara göre şekillendirildiği yönünde oldu. Hazine eski müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, “Bir ülkede insanlar merkez bankasının alacağı karar üzerine iddia oynuyorsa o ülkede para politikası değil, politika parası vardır” dedi.

EKONOMİYİ ATEŞE ATTI

■ Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın enflasyonu düşürmek için faizlerin indirilmesi görüşünün dışında faiz indirim kararının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da atılmış bir adım olduğunu savundu. Kozanoğlu, “Saray faizleri yüzde 2 indirdi. Kılıçdaroğlu'na nispet yapayım derken ekonomiyi ateşe attı” yorumunu yaptı.