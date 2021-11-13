Faiz indirimlerini fırsat bilip konuta zam yaptılar

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Konut kredi faizlerindeki indirimden sonra talebin biraz arttığını gören fırsatçılar konut fiyatlarına yüzde 5-10 aralığında yeni zamlar yaptı" dedi. Aşa, "Eski, çok kaliteli olmayan ve merkeze uzak evlere talep geldi" diye konuştu.

Gamze BAL

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Konut kredilerinde ekim ayı sonunda yapılan faiz indirimleri, bir ay dolmadan İstanbul’da ev fiyatlarının yüzde 5-10 aralığında zamlanmasına yol açtı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, “Kredi faizlerindeki değişiklikten sonra vatandaş konut satın almak istedi ama talebin biraz arttığını gören fırsatçılar konut fiyatlarına yüzde 5-10 aralığında yeni zamlar yaptı” dedi.

TALEP, MERKEZE UZAK VE DÜŞÜK FİYATLI SEMTLERE

25 Ekim 2021’de yapılan bir açıklama ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiğini duyurmuştu.

Konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29; 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlamaya karar verilmişti.

Nizamettin Aşa’nın verdiği bilgiye göre, İstanbul’da son faiz indiriminden sonra satılan evler, çoğunlukla fiyatların düşük seyrettiği ilçelerde yoğunlaştı.

Aşa, “Eski, çok kaliteli olmayan ve merkeze uzak evlere talep geldi. Daha düşük bedelli olan semtlerden Esenyurt’un kuzeyi, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa’nın bir kesimi gibi” diye konuştu.

‘MÜTEAHHİTE YARIYOR’

Kredi faizlerinin mevcut seviyesinin vatandaş için avantaj yaratmadığına dikkat çeken Aşa, bu yüzden piyasada istenilen canlılığın da yakalanamadığını ifade etti.

Aşa, şöyle devam etti: “Faizlerin daha düşük, konut fiyatlarının da sabit kalması lazım ki netice alınsın. Diğer türlü krediyle ev alınınca müteahhitin cebine gidiyor. Fiyatlar arttığı için ödenen toplam tutar da yükseliyor. Dolayısıyla vatandaş için bir avantaj olmaktan çıkıyor.”

KREDİLİ SATIŞLAR EYLÜLDE YÜZDE 16,4 AZALMIŞTI

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satışlarına ilişkin açıkladığı son veri 2021 Eylül’e ait. Ekim ayına ait veriler 15 Kasım’da açıklanacak.

Eylüldeki satışlara bakıldığında ise, ülke genelindeki konut satışlarının eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 olduğu görülüyor.

Satışlar 2021 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,3 azalışla 949 bin 138’e gerilemişti.

Kredili satışlar olarak nitelendirilen ipotekli satışlar da eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 29 bin 759 olmuştu.

Eylülde toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşmiş; 2021 Ocak-Eylül döneminde yapılan ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855 olmuştu.

‘TARİHİN EN HIZLI ARTIŞI’

Merkez Bankası’nın (TCMB) son verileri ise, konut fiyatlarının ağustosta yıllık bazda yüzde 40’a kadar arttığını ortaya koymuştu.

Merkez’in açıkladığı Ağustos 2021 dönemine ait Konut Fiyat Endeksi’ne göre, ülke genelinde konut fiyatları 2021 Ağustos’ta aylık yüzde 4 arterken, yıllıkta nominal olarak yüzde 33,4, reel olarak ise yüzde 11,9 oranında artmıştı.

Bu oranla birlikte endeks tarihinin en hızlı artışını kaydedilmiş olmuştu.

Endeks aynı zamanda, ülke genelinde yeni konutların fiyatının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,2 arttığını, ikinci el konutların fiyatının da bir yılda yüzde 32 zamlandığını gözler önüne sermişti.

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