Faizi indirip dövizi bırakmak oy getirmez

Faiz indirimi ile birlikte dövizdeki yükselişi önlemek için kurlara müdahalenin başlayabileceğini öngören Atilla Yeşilada, “Erdoğan’ın sürekli rezervleri gündeme getirmesinin hazırlık olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Geçen hafta piyasalar oldukça hareketliydi ve yurtiçinde gündem Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalardı. Piyasalar Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon vurgusunu “Faiz indirimi geliyor” olarak yorumladı. TCMB'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “ricasıyla” faiz indirim sürecini başlatacağını belirten ekonomist Atilla Yeşilada, TCMB'den gelecek bir faiz indiriminin erken seçim habercisi olacağını öne sürdü. Aksi halde gelecek yıl sonunda veya 2023'te yapılacak bir seçim için şimdiden para politikasını gevşetmenin ağır maliyetleri olduğunu belirten Yeşilada, “Önümüzdeki 6 ayda baskın seçim gelecektir. Eğer faiz indirimi seçmen avlamak için yapılıyorsa o zaman dövizin yükselişine de mani olmak lazım. İşte o zaman TCMB ve kamu bankaları devreye girer. Erdoğan'ın sürekli olarak TCMB rezervlerini gündeme getirmesinin buna bir hazırlık olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) ekonomi sohbetlerine katılan Yeşilada, piyasaların önünde iki patika olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“İlk patika TCMB faiz indirim direktifi almıştır ve sürpriz bir seçime hazırlık olarak yapılmıştır ve önümüzdeki 6 ayda baskın seçim gelecektir. O zaman TCMB faiz indirir ve hemen arkasından Berat Albayrak dönemine geri döneriz. Yani Merkez dolaylı veya doğrudan dövize müdahale eder çünkü faizi indirip dövizi bırakmak oy getirmez. Bu birinci senaryo ve bence olasılığı yüksek.”

YÜKSEK FAİZ “ŞEYTANİ”

Yeşilada'ya göre ikinci olasılık ise Erdoğan herhangi bir erken seçim münazarasıyla değil geleneksel olarak yüksek faizi “şeytani” gördüğü için gerisini düşünmeden faiz indirim talimatı veriyor olabilir. “Erdoğan gerektiğinde politikalarını hızlı değiştirme konusunda eşsiz bir ustalığa sahip” diyen Yeşilada, “Bunu Erdem Başçı döneminden beri gördük. Faiz indirimi gelir, döviz patlar ve arkasından o faiz indiriminden daha yüklü bir faiz artışı gelir” yorumunu yaptı.

“Kopyala-yapıştır OVP ile yatırım çekemeyiz”

Orta Vadeli Program (OVP) ve TCMB enflasyon raporlarının Türkiye ile ilgilenenler için kredibiliteyi aşındırıcı etki yaptığını savunan Atilla Yeşilada, modern ülkelerde bu tür resmi dokümanların politika belgesi niteliği taşıdığını, hedeflerden sapıldığında ise hesap sorulduğunu vurguladı. Yeşilada, “Türkiye ile iş yapan herkes bunu yol haritası kabul eder ve sapılmamasını bekler. 750 milyar dolarlık bir ekonomiyiz, yılda150-160 milyar dolar dış finansman çeviriyoruz. Bütün bunlar uzun vadede öngörülebilirlik gerektirir” dedi. Yeşilada, Türkiye'ye gelmek isteyen yüzlerce Avrupalı şirket olduğunu belirterek, “Ama OVP kopyala-yapıştır ile yazılmışsa kısa vadede gerçekleşmesini beklemiyorum” diye ekledi.