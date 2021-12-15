Fed faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası, politika faizlerine ve varlık alımlarının azaltılmasının hızlanmasına ilişkin kararını açıkladı. Fed politika faizini sabit tutarken, varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya karar verdi.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini yüzde 0 ve 0,25 aralığında sabit tuttu. Varlık alım azaltımını ikiye katlayarak 30 milyar dolara çıkarttı. Karar 11-0 oranıyla oy birliğiyle alındı.

Buna göre varlık alım programının önümüzdeki yılın Mart ayında sonlanması söz konusu olacak.

Faiz üyelerinin tahminleri ise 2022 yılında 3 faiz artışı, 2023’te 3 faiz artışı öngördü. Fed ayrıca enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesini metinden çıkardı.

Fed üyeleri ayrıca 2021 sonu için çekirdek enflasyon tahminini yüzde 2,3’ten yüzde 2,7’ye çıkardı.

Ekonominin devam eden risklerle karşı karşıya olduğunu bildiren Fed’den yapılan açıklamada, “Gelecekte varlık alım hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Fed, “pandemi ile arz ve talep dengesizlikleri ve ekonominin yeniden açılması enflasyon seviyelerinin yüksek olmasına katkı vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

OMİCRON VE İŞSİZLİK VURGUSU

Metne ayrıca omicron varyantına dair endişelerle ilgili ifadeler eklendi. İşsizliğin ciddi oranda düştüğü ve istihdam kazanımlarının da ortaya çıktığı belirtildi.

ABD'de kasım ayı enflasyonunun beklenenden fazla gelerek son 39 yılın en yükseğinde gerçekleşmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçici enflasyon tezini terk ettiğini söyleyerek varlık alımını düşürme işlemini hızlandırabileceği (tapering) yönünde sinyaller vermesi, Fed'in parasal sıkılaşma adımları atacağı beklentilerini artırmıştı.

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