Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmedi.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini yüzde 0 ve 0,25 aralığında tuttu.

Karar metninde varlık alımlarına ilişkin ifadeler de yer aldı. Buna göre ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladığı ifade edildi.

TAHVİL ALIMLARINA İLİŞKİN MESAJ

Fed tarafından yayımlanan metinde, pandemiden etkilenen sektörlerde son aylarda iyileşme olduğu belirtildi. Aynı zamanda vaka sayılarındaki azalmaya dikkat çeken metinde enflasyondaki yüksekliğin sürdüğünü vurguladı.

Metinde tahvil alım programındaki değişikliğe dair ifadeler de yer aldı. İyileşme devam ederse programda yakın zamanda ılımlı bir azaltmaya gidilebileceği belirtildi.

2021’deki çekirdek enflasyona ilişkin tahminler ise 3,4’ten 4,2’ye yükseltildi.

Büyüme tahminleri ise aşağı yönlü revize edildi.