FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED toplantısı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Fed toplantısında, enflasyonu kontrol altına alabilmek için faizleri artırmak ile pandemiden bu yana zarar gören istihdamın toparlanması için ekonomiye zaman tanımak arasında denge kurmaya çalışılacak. FED toplantısı 3 Kasım çarşamba gün yapılacak, FED faiz kararı saat 21:00'da açıklanacak.

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Bu hafta yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltma konusundaki muhtemel hamlesinde olacak. Fed’in 2-3 Kasım’daki para politikası toplantısında aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarının miktarını 15 milyar dolar azaltması bekleniyor. FED toplantısında alınacak faiz arttırma kararı ihtimaili ile geçtiğimiz günlerde, diğer başlıca para birimleri karşısında 2 buçuk haftanın en yüksek seviyesi yakınında işlem gördü.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 2-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 3 Kasım saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

“ENFLASYON BEKLENENDEN KALICI OLABİLİR”

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens ve Güney Afrika Rezerv Bankası (SARB) Başkanı Lesetja Kganyago, Kovid-19 sonrasında merkez bankalarının karşı karşıya olduğu parasal ve finansal istikrar zorluklarına ilişkin düzenlenen bir panelde bir araya geldi.

Powell, panelde yaptığı konuşmada, ekonomik toparlanmanın “çok dengesiz” olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini belirtti.

Faizleri artırmak için erken olduğunu vurgulayan Powell, “Sabırlı ve çok dikkatliyiz.” ifadelerini kullandı.

Varlık alımlarını azaltma yolunda olduklarını belirten Powell, “Enflasyonun ısrarla daha yüksek seviyelere çıkması konusunda ciddi bir risk görseydik, fiyat istikrarını korumak için araçlarımızı kesinlikle kullanırdık.” dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Powell konuşmasında, mevcut yüksek enflasyon oranlarının, fiyat belirleyicilerinin gelecekte gereğinden fazla yüksek enflasyon olacağı beklentisine yol açtığını söyledi.

Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıkladı.