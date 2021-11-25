Fed tutanakları: Enflasyon nedeniyle sıkılaştırmanın erkene alınması tartışıldı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı üyeleri, enflasyon yükselmeye devam ederse faiz oranlarını artırmaya hazır.

Sozcu.com.tr

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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 2-3 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Kasım ayındaki Fed toplantısının tutanakları, bazı üyelerin enflasyon konusunda endişeli olduklarını ve yükselmenin devam etmesi durumunda para politikasının sıkılaştırılmasına başlanabileceğini gösterdi.

ENFLASYON TARTIŞMASI

Komite, pandemi sırasında sağladığı ekonomik yardımı geri alacağının ilk sinyalini verdiği Kasım oturumunun tutanaklarını yayınladı. Toplantı özeti, koşulların ısınmaya devam ettiği takdirde üyelerin harekete geçmeye istekli olduklarını gösterdi. Tutanaklar enflasyon hakkında da canlı bir tartışmaya işaret etti.

Tutanaklara göre bazı katılımcılar, enflasyonun Komite’nin hedefleriyle tutarlı seviyelerden daha yüksek seviyelerde seyretmeye devam etmesi halinde, Komite’nin varlık alımlarının hızını ayarlamaya ve federal fon oranı için hedef aralığını beklenenden daha erken yükseltmeye hazır olması gerektiğini belirtti.

BAZI ÜYELER GEÇİCİ ENFLASYON TESPİTİNİ KORUDU

Bazı katılımcılarsa hali hazırda faiz artırımının gelecek yıl önceden öngörülende daha erken artırılması konusunda şu anda daha rahat olduklarını belirtirken, istihdam artış hızının Fed’i maksimum istihdam hedefine 2022 yılı ortasına kadar ulaştıracağını veya yaklaştıracağını da belirtti.

Enflasyon görünümünün yukarı yönlü revize edildiği tutanaklarda, fiyatlardaki yumuşamanın beklenenden uzun zaman alabileceği, ancak enflasyonun 2022'de önemli derece azalacağı öngörüldü.

SON 31 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Kasım ayı başında açıklanan verilere göre, ABD’de eylülde yüzde 5,4 olan yıllık tüketici enflasyonu ekimde yüzde 6,2’ye yükselmişti.

Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun ekimde yüzde 5,9’a yükseleceği yönündeydi. Bu oran son 31 yılın en yüksek seviyesi olarak gerçekleşti.

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