Filyos 537 milyona ihale edildi, endüstri bölgesiyle maliyet 5 milyara çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak Filyos Limanı'nın yapımı yaklaşık 8 yıl sürdü.

Liman için ilk ihale 2014 yılında yapıldı. Açık usulde rekabete açık yapılan ihaleyi son yıllarda çok sık büyük kamu ihaleleri alan Şenbay ve Özgün Yapı kazandı. İki firma ortaklığında 2016'da başlayacak inşaatın 2020 yılında 537 milyon liraya tamamlanması öngörüldü.

Filyos Limanı'nda 2019'da işler gizemli hale geldi. 20 Kasım 2019'da sürpriz bir ihale daha yapıldı. Bu defa 21b Pazarlık usulü tercih edildi. İhale duyurusu yapılmadı. İhale özel olarak davet edilen Kolin İnşaat'a verildi.

Bu ihaleden sonra Şenbay ve Özgün Yapı sessiz sedasız ortadan kayboldu. İşin adı, “Filyos Limanı Rıhtım ve Geri Saha İnşaatı İhalesi”ydi, ancak kapsamının ne olduğu, ilk ihaleden farkı açıklanmadı.

Kanunun önceden öngörülemeyen haller için öngördüğü pazarlık usulünün avantajlarından yararlanan idare limanla ilgili hiçbir detayı kamuoyuna açıklanmadı. Gazetecilerin ve milletvekillerinin soruları yanıtsız kaldı.

4.12.2019'da imzalanan sözleşmeye göre 2.12.2019'da başlayacak inşaat, 19.5.2021'de bitecekti. İlk ihaleye ek olarak bu ihalenin bedeli 695 milyon olarak belirlendi. Sonuçta iki ihale sonunda deflatör hesabıyla toplam maliyet 2.2 milyar lirayı buldu.



KARADENİZ DOĞALGAZININ KARAYA ÇIKACAĞI NOKTA

Filyos Limanı Karadeniz'de bulunan doğalgazın karaya çıkarılacağı nokta olarak da dikkat çekiyor… Limandaki geri saha inşaatı ihalesinden yaklaşık 8 ay sonra dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle, Karadeniz'de Türkiye tarihindeki en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığını açıkladı. Doğalgazın karaya çıkarılacağı nokta, inşaat çalışmalarına çoktan başlanan Filyos Limanı olarak ilan edildi.

2 MİLYARLIK FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ İHALESİZ VERİLDİ

Filyos Limanı'nın da içinde bulunduğu 1900 hektarlık alan, 1994’te Bakanlar Kurulu kararı ile Serbest Bölge, 2015’te ise Endüstri Bölgesi ilan edildi. Liman inşaatı sürerken, bir yandan da 2 milyarlık yatırımla kurulan Filyos Endüstri Bölgesi işletmesinin, ihale yapılmadan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın tek imzasıyla Tosyalı Holding’e verildiği ortaya çıktı.

Diğer talipliler ortada kaldı. Varank, başka talipli çıkmadığı için işi Tosyalı Holding’in şirketine verdiğini savundu. Ancak CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, “Karabük Demir Çelik Fabrikası bu işe talipti. Kamuoyuna duyurulsaydı, başka talipliler de çıkardı. Milli projenin milletten gizlenerek 6 gün önce kurulmuş bir şirkete verilmesi kabul edilemez” dedi.

Karadeniz’de bulunduğu iddia edilen doğalgazın lojistik üssü olacak Filyos Limanının yönetiminin de Tosyalı Holdinge verileceği iddia ediliyor.

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