Financial Times’tan Türkiye iddiası: Gri listeye alınacak

Financial Times, Türkiye’nin, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için ‘gri liste’ye alınacağını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Financial Times’ın iddiasına göre Türkiye, OECD bünyesinde faaliyet gösteren Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele yaklaşımındaki başarısızlıklardan dolayı bu hafta “gri listeye” alınacak.

Gri liste, kapsadığı ülkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını öngörüyor.

ARNAVUTLUK, SURİYE, YEMEN VAR

Bu hamlenin Türkiye’nin zaten sınırlı olan yabancı sermaye çekme kabiliyetini daha da tehlikeye atacağı belirtilen haberde, FATF üyelerinin Perşembe günü Paris’teki tartışmalarda kararı onaylayacakları belirtildi.

Edinilen bilgiye göre FATF, Türkiye'nin özel izlemeye alınması tavsiyesinde bulundu. Gri liste olarak da bilinen bu grubun içerisinde şuan Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor.

KRİTİK KARAR PERŞEMBE BELLİ OLACAK

FT’ye konuşan yetkililerden birine göre, 39 üyeli genel kurulun tavsiyeyi onaylaması muhtemel. Diğer yetkili ise onayın sadece bir formalite olduğunu düşünüyor. Karar Perşembe günü resmen açıklanacak.

Gazeteye göre gri liste kararı, bu yıl dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kaybeden Türk Lirası’nın art arda rekor düşük seviyelere ulaştığı bir zamanda TL’nin değerini daha da düşebilir.

Ayrıca Türkiye’nin gri listeye alınması AB üzerinde de baskı oluşturacak. Bu karardan sonra AB’nin Türkiye’yi ‘kendi kara para aklama ile mücadele’ listelerine eklemesi gündeme gelebilir.

GRİ LİSTE EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Bu yıl Mayıs ayında yayınlanan bir IMF araştırmasına göre, FATF gri listesi, bir ülkenin sermaye girişleri üzerinde büyük ve önemli bir etkiye sahip.

Ancak Türkiye’de son dönemde önemli ölçüde yabancı sermaye çıkışı gerçekleştiği için buradaki etkinin sınırlı olacağı düşünülüyor.

TÜRK YETKİLİ: SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRDİK

FT’ye açıklamalarda bulunan bir Türk yetkili, “Tam karantina önlemlerine rağmen Türkiye, FATF standartlarına uyum konusunda önemli ilerlemeler kaydetti ve mevzuatla ilgili sorumluluklarını yerine getirdi” dedi.

FATF, Salı günü başlayan genel kurul görüşmelerinin devam ettiğini ancak görüşmelerin gizli olduğunu söyledi.

Türkiye, 2019’da kurum tarafından hazırlanan bir raporla uyarılmıştı. Buna karşılık 2020’de konuya ilişkin yeni bir yasa çıkarıldı ancak yasa muhalefet tarafından da eleştirilere tabi tutuldu.

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