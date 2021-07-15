Finansal yeniden yapılandırma süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle “Finansal Yeniden Yapılandırma” uygulamasının süresi 2 yıl daha uzatıldı.

Bankacılık Kanunu’na 2019 yılında eklenen bir maddeyle borçluya çeşitli imkanlar getiren bu uygulamanın süresi 2023’e kadar uzatılmış oldu.

Bu uygulama, borçlu ve alacaklı arasındaki anlaşmaya göre; kredi vadelerini uzatmak, kredileri yenilemek, ilave kredi vermek, anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan kısmen veya tamamen vazgeçmek gibi imkanlar tanıyor.

DÖRT GÜN KALA UZATILDI

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan ve borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirketlere borç yapılandırma imkanı sağlamayı amaçlayan uygulama, 19 Temmuz 2019’da iki yıl için yürürlüğe girmişti.

Yasadaki ilgili madde cumhurbaşkanına uygulamayı iki yıl daha uzatma yetkisi veriyordu. Uygulama, sürenin dolmasına dört gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uzatıldı.

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