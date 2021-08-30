Fındık üreticilerine satış uyarısı

TMO'nun 2021 yılı fındık alım kampanyasını 1 Eylül’de başlatacak olması öncesi yeni mahsul fındığın ticareti başladı. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticileri, ürünlerini kontrollü bir şekilde satışa sunması için uyardı. Zonguldak'taki tüccarlar ise bu yıl fındık fiyatlarında rekor bekliyor.

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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yeni mahsul fındığın yavaş yavaş ticaretine başlanıldığı bilgisini vererek, üreticilerden ürünlerini kontrollü bir şekilde satışa sunmalarını, serbest piyasa ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatlarını iyi değerlendirmelerini istedi.

1 Eylül'de 2021 yılı fındık alımına başlayacak olan TMO'dan önce Giresun serbest piyasada yağlı fındığın kilogramının 25.50 lira ila 26 liradan işlem görmeye başladığını belirten Karan, asli görevi piyasayı regüle etmek olan ofisinin hızlı bir şekilde, üreticiyi yormadan 1, 1.5 ay gibi kısa bir sürede 150-200 bin ton fındık alması durumda serbest piyasanın da aynı seviyeye ulaşacağını ifade etti.

“FINDIK TİCARETİNDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR”

Karan, “Gurbetçi dönüşlerinin başlaması ve 6 Eylül'de okulların açılacak olmasından kaynaklı önümüzdeki hafta fındık ticaretinde önemli bir hareketlilik beklenmektedir. Pazara hızlı bir arz oluşmasını fırsat bilerek, fındık fiyatlarını bugünkü fiyatlardan aşağılara çekmek istenilmesi durumunda üreticilerde bu oyuna gelmemelidir. Serbest piyasada yaşanacak bir spekülasyon karşısında ise üreticiler devlet adına müdahil alım yapan TMO'yu tercih etmelidir” dedi.

“REKOLTEDE BU YIL TÜRKİYE AVANTAJLI”

Türkiye dışında İtalya ve İspanya başta olmak üzere fındık üretimi yapılan diğer ülkelerde rekoltenin çok düşük olduğunu da belirten Karan, “Fındık üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye bu yıl daha da avantajlı. Buna rağmen Türk fındık ihracatçısının tek derdi Türkiye rekoltesi. Rekolte ile yatıp, rekolte ile kalkılıyor. İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki rekolte düşüklüğünü ağızlarına dahi alınmıyor. 2021 yılı rekolte sayımında istediklerini başaramayan fındık baronlarını birazda diğer ülkelerdeki rekolte kayıplarını konuşarak, gündeme taşımalılar” diye konuştu.

FİYATLARDA REKOR BEKLENTİSİ

Öte yandan, Zonguldak Alaplı Fındık Tüccarları ise fındık fiyatlarının tarihi rekor kıracağını, fındık üreticilerinin satmak için acele etmemeleri gerektiğini söyledi.

Alaplı'nın önde gelen fındık tüccarlarından Koçak firması sorumlusu, şöyle konuştu: “İhtiyaçlarını karşılamak için acil satması gerekenleri bir tarafa koyarsak, vatandaş 1 ay beklesin. Fındık fiyatı 28 TL seviyelerine çıkacaktır. Çünkü piyasa o algıyı veriyor. Zaten 1 Eylül'de TMO'nun alıma başlamasıyla taban fiyat yerini bulacaktır.” (İHA)

