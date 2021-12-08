Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminlerini küçülttü.

Sozcu.com.tr

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Fitch, 2021 için büyüme beklentilerini yüzde 6’dan yüzde 5,7’ye düşürdü. Raporda, küresel ekonominin 2022 yılı büyüme beklentisinin de yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye düşürüldüğü kaydedildi.

Rapora göre arz darboğazları, ekonominin 3. çeyrekte beklenenden daha az büyümesine ve enflasyonun beklenenden güçlü olmasına neden oldu.

ABD, ALMANYA, ÇİN, JAPONYA, ÇİN…

Fitch ayrıca son zamanlarda tedarik zinciriyle ilgili kesintileri hesaplayarak ABD, Almanya ve Japonya için 2021 büyüme tahminlerini de düşürdü.

Fitch, yeni büyüme tahminlerinin Çin’deki yoğun bir yavaşlamayı yansıttığını belirtti. Kurum, Çin’in büyümesinin 2022’de yüzde 5’in altına düşeceği yönünde tahminde bulundu.

Raporda, mart ayından bu yana küresel tüketim malları fiyatlarındaki keskin artışın ABD gibi ülkelerde geliştirilen teşvik önlemlerinin körüklediği talep artışını yansıttığı belirtildi.

MERKEZ BANKALARI FAİZ ARTIRACAK MI?

“Merkez bankaları enflasyonun artmasına karşı ihtiyatlı ancak enflasyonist baskıların artması riski merkez bankalarını tedirgin ediyor” ifadelerine yer verilen raporda merkez bankalarına ilişkin politika tahminlerine de yer verildi. Raporda ABD Merkez Bankası Fed’in Eylül 2022’de ve İngiltere Merkez Bankası’nın ise Aralık 2021’de faiz oranlarını yükseltebileceği belirtildi. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarının 2023’e kadar sabit kalabileceği yönünde tahminde bulunan Fitch, Çin Merkez Bankası’nın ise 2022’de faiz oranlarını düşüreceği yönünde tahminde bulundu. ENERJİ FİYATLARI Fitch ayrıca Brent petrol için 2021 yılı ortalama fiyat tahminini varil başı 63 dolardan 71 dolara çıkardı. Fitch, petrolde 2022 beklentisini 55 dolardan 70 dolara, 2023 tahminini 53 dolardan 60 dolara revize etti. Fithc ayrıca doğalgazda Hollanda TTF için fiyat tahminlerini de yükseltti. İlginizi Çekebilir Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi devam edecek mi? İlginizi Çekebilir Katar ve TCMB arasındaki swap anlaşması uzatıldı