Fiyat arttıkça kuyruk uzadı

Ekmek fiyatı arttıkça halk ekmek kuyrukları da uzuyor. Vatandaşlar büfelere bayat ekmek sormaya başladı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Döviz kurundaki artışın etkilerinden biri de ekmeğe gelen zamlar. İstanbul'da 1 ekmeğin 3.5 TL'den satılması ile dar gelirlilerin 1.25 TL'den satılan Halk Ekmek büfelerinin önlerinde oluşturduğu kuyruklar her geçen gün uzuyor.

Vatandaşlar arasında bayat ekmek soranlar dahi var. Güngören'de Halk Ekmek arabasının gelmesini bekleyen bir vatandaş krizi ilk dar gelirlilerin hissettiğini söyleyerek kuyruğu gösterdi, “Bu durumun başka bir açıklaması var mı” diye sordu. Sultangazi'de kuyruğa giren emekli Mehmet Ali Yurtseven de “Vallahi millet ölüyor kefeni yok. Geçinemiyorum, bir ekmek alacak param kaldı” dedi.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Kartal'da Halk Ekmek büfesi işletmecisi, son zamanlarda alım gücü düşen vatandaşların arttığına dikkat çekti. İşletmeci, “Askıda ekmek var mı ya da bayat ekmek satıyor musunuz” diyenlerin olduğunu belirtti.

4 ekmek sınırı geldi

İstanbul'un birçok semtinde görülen uzun kuyruklarda bekleyen vatandaşlar, ekmeğin geç geldiği durumlarda bu kuyrukların daha da uzadığını söylüyor.

Bazı büfeler ise yoğunluğa göre satışları kişi başına 4 ekmekle sınırlı tutuyor. Zaman zaman sıra tartışmaları da yaşanıyor. Özellikle soğuk havalarda uzun kuyruk sonlarında sıraya girenler, sonradan gelip önlerden ekmek almak isteyenlere tepki gösteriyor.