Fiyatına değil ama ürüne kelepçe

Ekonomi yönetiminin kelepçe vuramadığı fiyat artışları dar gelirli vatandaşın belini bükerken, marketler ise son dönemde artış gösteren hırsızlık olaylarına karşı çözümü kelepçeli ürünlerin sayısını artırmakta buldu.

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Selami AYDIN Batuhan SERİM Fahrettin ÖZTÜRK

Çarşı pazarda yüzde 50'nin üzerinde hissedilen, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ise yüzde 19.8 olarak açıkladığı yıllık enflasyon dar gelirli vatandaşın geçim kaynaklarına darbe indirirken, artan kayıp-çalıntı oranları nedeniyle marketlerin kelepçeli olarak satışa sundukları ürünlerin sayısı da hızla artıyor. Teknoloji ürünlerinde sıkça gördüğümüz alarmlı satışlar bebek mamalarından sonra zeytinyağı ve mısır yağı tenekelerinde de görülmeye başlandı. Bazı marketler de bazı gıda ürünleri, gıda takviyeleri ve tüketim maddelerini kilitli dolaplarda satışa sunuyor. Market görevlileri, son dönemde artış gösteren hileli alışveriş veya hırsızlık olaylarına karşı kelepçeli-kilitli satış yönteminin tercih edildiğini belirtiyor.

Döviz kurlarındaki durdurulamayan artışlar, Türk Lirası'nın dünyada en çok değer yitiren paraların başında gelmesi ve bir türlü gem vurulamayan yüksek enflasyon, özellikle dar gelirli vatandaşları kara kara düşündürüyor. Harcamalarından tasarruf etmek zorunda kalan vatandaşlar artık temel ihtiyaçlarını temin etmekte bile zorlanır hale geldi.

KUTUYU BIRAKIYORLAR

SÖZCÜ muhabirlerinin konuştuğu market görevlileri, son dönemde sık sık hileli alışverişler ve hırsızlık olayları yaşandığı için bu önlemleri almak zorunda kaldıklarını belirttiler. Çalınan ürünlerin giderlerinin çalışanların maaşından kesildiğini belirten market görevlileri, şunları söyledi:

“Pahalı ve küçük şeyleri bu yöntemle koruma altına alıyoruz. Bebek mamasını alıp kutusunu bırakanlar olmuş. Çok sonra fark ettik. Adam cebine atıp götürmüş. Bu nedenle mamaları ve diğer gıda takviyelerini de bu şekilde kilitli dolapta tutuyoruz. Bir de aynı ürününün pahalı olanını, ucuz olanın kutusuna koyarak kasada daha az ödeyenler olmuş. Geri dönen ürünlerden durumu fark etmişler.”

ALARM TAKILIYOR YA DA KİLİTLİ DOLAPTA SAKLANIYOR

Önceki dönemlere yüksek fiyatları ile bilinen teknolojik ürünlerde uygulanan bu yöntem, bebek mamalarından sonra, zeytinyağı, mısır yağı gibi ürünlerde de görülmeye başlandı. Bazı marketlerde peynir ve et ürünleri ile gıda takviyeleri ve tüketim maddeleri kilitli dolaplarda satışa sunuyor. Vatandaşlar bu ürünlerden satın alırsa kasada ödeme yaparak alarmı açtırabiliyor. Kilitli dolaptan bir ürün almak isterse de bir market görevlisinden temin konusunda yardım istiyor.