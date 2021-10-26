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Fuat Oktay’dan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dolar endeksi mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendi içindedir. Pek çok ülke gibi biz de etkilendik" dedi.

Yayınlanma: 20:28 - 26 Ekim 2021 Güncellenme:
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Fuat Oktay’dan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulundu. Oktay, “Dolar endeksi mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendi içindedir. Pek çok ülke gibi biz de etkilendik. İhracatımız Ocak-Eylül döneminde geçen seneye kıyasla yüzde 36 artış sergilemiştir. Cari açığımızda önemli iyileşmeler görülmektedir” ifadelerini kullandı.

“10 UÇAK VE 55 HELİKOPTER KİRALANACAK”

Fuat Oktay, “2022 yılında 10 uçak ve 55 helikopter kiralanması yaparak orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.

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