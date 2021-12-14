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Fuat Oktay’dan ekonomi ve dolar mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır" dedi.

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Fuat Oktay’dan ekonomi ve dolar mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Oktay, “Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta  büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız” dedi.

Oktay, dolar kuruyla ilgili de “Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır” ifadelerini kullandı. DHA

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