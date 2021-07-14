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Geleneksel balıkçı teknelerine 1000 TL şartlı destek

Geleneksel kıyı balıkçıları kayıt altına alınıyor. 12 metrenin altındaki teknelere verilerin toplanması karşığında 1000 TL ile 1450 TL arasında para verilecek. Marmara'dakilere iki kat ödenecek.

Güncellenme: 09:01, 14/07/2021
HaberlerEkonomi
Geleneksel balıkçı teknelerine 1000 TL şartlı destek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan, Cumhurbaşkanı Kararı’nda “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar” yürürlüğe girdi.

Karara göre, geçerli bir “Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi”ne sahip iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizde faaliyet gösteren 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 1000 lira ile 1450 lira arasında destek ödemesi yapılacak.

MARMARA’DAKİ TEKNELERE İKİ KAT

Marmara Denizi’nde balıkçılık yapan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerindeki teknelere sadece 2021 yılı için, birim desteklemenin iki katı ödeme yapılacak.

Avlanma yöntemi, avlanılan ürün ve miktarlarının kayıt altına alınması ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin verilerin toplanması karşılığında ödenecek destekler tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

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