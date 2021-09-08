Genç işsizler özel güvenliğe yöneliyor

Kendi okudukları alanda iş bulmaktan umudunu yitiren gençler, özel güvenlik sektörüne yöneliyor. Ancak çoğu genç burada da umduğunu bulamayıp işi bırakıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Ekonomik kriz ve yanlış eğitim politikaları sonucunda Türkiye'de milyonlarca genç işsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Gençler, kendi meslekleri veya okudukları alan dışında meslekler yapmak zorunda kalıyor. Bunlardan birisi de özel güvenlik sektörü. Türkiye'de 43 bini kadın olmak üzere 341 bin kişi özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Nüfusuna oranla Avrupa'da en fazla özel güvenlik görevlisine sahip ülke olan Türkiye'de, bu meslek alanı genç işsizler için de bir ara meslek olarak görülüyor. Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, sektörde sirkülasyonun zaman zaman yüzde 50'ye çıktığını ve bu durumun nitelikli eleman sıkıntısına neden olduğunu söyledi.

PANDEMİDE ÇALIŞTILAR

Kösereisoğlu, “Her mesleğin kendine özgü zorlukları vardır. Özel güvenlik görevlileri zorlu görev şartları içinde mesleklerini icra etmektedirler. Örneğin, pandemi sürecinde sağlıklarını riske atarak görevlerini sürdürmüşlerdir. Kişilerin eğitim/öğretim hayatından feragat edip özel güvenlik görevlisi olmayı tercih etmesi diye bir sonucun varlığından bahsedemeyiz. Ancak özel güvenlik görevlisi olma isteği genç işsizler arasında zaman zaman bir ara meslek olarak görülmektedir” dedi. Özel güvenlik sektörünün yeni mezunlar ve işsizler için bir geçiş alanı olarak görüldüğünü anlatan Kösereisoğlu, sektörde yasal düzenlemenin beklendiğini de dile getirdi.

Özlük hakları ile birlikte çalışma şartları iyileştirilmeli

Sektörün temel sorununun çalışanların özlük hakları ve çalışma şartları olduğunu söyleyen Murat Kösereisoğlu, “5188 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikte yapılacak yeni düzenlemeler ile özlük haklarının iyileştirilmesi, fazla mesai ücretlerindeki çarpanın yükseltilmesi, genel tatil ücret çarpanının ve yıllık izin haklarının artırılmasıyla birlikte özel güvenlik görevlilerine vazife malullüğü hakkının tanınmasının da gerekli olduğunu düşünüyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin vefatı veya yaralanması durumunda tazminat ödenmesi de gerekiyor” dedi.