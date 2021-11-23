Gençler ekonomIden ve hayatından memnun değIl

Gençler arasındaki karamsarlık tehlikeli boyutta. Yapılan araştırmaya göre gençlerin yaklaşık yüzde 75’i hayat koşullarından ve ekonomik gidişattan memnun değil.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam, çok sayıda gencin geleceğe yönelik karamsarlık içinde olmasına neden oluyor. Ekonomik kriz başta olmak üzere, demokrasi, yargı, eğitim ve sağlık sistemi, gençlerin genel hayat koşullarından memnuniyetini aşağıya çekiyor. Yükseköğrenim gören 7 bin 432 genç ile yapılan araştırma, Türkiye'nin içinde bulunduğu kara tabloyu gözler önüne serdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Nasır öncülüğünde gerçekleştirilen “Yükseköğrenim Gören Z Kuşağı Seçmenlerinin Siyasi Kimlik Temelli Profil Analizi” isimli araştırmaya katılan gençlerin yüzde 74'ü ekonomiden, yüzde 73'ü de hayatından memnun olmadığını belirtti.

“Mevcut hükümetin ülke işlerini yapma ve çalışma şeklinden ne kadar memnunsunuz” şeklindeki soruya gençlerin yüzde 40.79'u hiç memnun değilim, yüzde 29.95'i de memnun değilim cevabını verdi. Yapılan anket çalışmasında “Sizce mevcut hükümet, icraatlarında vatandaşların düşüncelerini/fikirlerini ne derece önemsemektedir” sorusuna da verilen yanıtlar dikkat çekti. Gençlerin yüzde 27.57'si hiç önemsememektedir derken, yüzde 19.67'si de önemsemektedir yanıtını verdi. Ne önemsemekte ne de önemsememekte cevabını verenler yüzde 32.34 ile bu kategoride en fazla orana sahip olan grup oldu. Yapılan çalışmada 10 üzerinden puanlama yöntemi ile yanıtlar alındığını söyleyen Prof. Dr. Süphan Nasır, ekonomiden, hükümet icraatlarından ve genel hayat koşullarından memnuniyette en fazla 7 puan verildiğini belirtti. Ekonomik koşullardan çok memnun olduğunu belirtenlerin bile 8, 9 ve 10 puanlarını vermediğine dikkat çeken Nasır, bunun siyaset açısından önemli bir gösterge olduğunu kaydetti.

BAĞIMSIZ İNCELEME

Dr. Onur Şahin, Doktorant Erdeniz Erdem ve Arş. Gör. Merve Kır ile araştırma raporunu birlikte yaptıklarını söyleyen Nasır, Z kuşağı (18-28 yaş aralığı) seçmenlerin siyasi yelpazede kendilerini konumlandırdıkları pozisyonlarını ve beyan ettikleri siyasi kimliklerini esas alarak siyasi aidiyetleri ve eğilimlerini siyasi partilerden bağımsız olarak incelediklerini dile getirdi.

Z kuşağı ‘evrensel' yaklaşıyor

Yaptıkları araştırmada Z kuşağı gençlerin evrensel değerlere önem verdiklerini net bir şekilde görebildiklerini anlatan Prof. Dr. Süphan Nasır, bu gençlerin aynı şekilde karşılarında da aradıklarını belirtti. Gençlere negatif ve korkutucu söylemler yerine motive edici sözler söylenmesi gerektiğini vurgulayan Nasır, “Yükseköğrenim gören gençler bir an önce üniversiteyi bitirip Türkiye'den ayrılmayı istiyor. Bu gençler umudunu yitirdiği için yurtdışında kariyer düşünüyorlar. Bu çok acı bir tablo aslında ama olumlu söylemler ve hedeflerle tersine çevrilebilir” dedi.