Gençlerin Türkiye’ye ilişkin umutları giderek yok oluyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Ülkemiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken, gençlerin Türkiye'ye dair umutları günden güne yok oluyor” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı ‘İstatistiklerle Gençlik, 2020' araştırmasını değerlendiren Tekin, “Mutluyum” diyen gençlerin sayısında ciddi oranda azalma olduğuna dikkat çekti. Tekin, “Pandemi süreciyle iyice sarpa saran ekonomi ve iç-dış politika, gençlerin Türkiye'ye dair umutlarını günden güne yok ediyor. Gençler, Covid-19 salgın hastalığının yanı sıra, AKP iktidarının neden olduğu ekonomik buhran ile de karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

Tekin, “Gençlerin yüzde 52.8'i mutsuz olan bir ülkeyiz. İnsan hayatının en üretken, en etkili ve başarılı olacağı zamanları mutsuz ve umutsuz bir şekilde geçirmek durumunda kalıyorlar” dedi. Araştırmaya göre gençlerin sadece yüzde 47.2'sinin mutlu olduğunu belirten Tekin, şunları söyledi: “Bu oran 2019'da yüzde 56.7'ydi.

Genç nüfusun istihdam oranı 2019 yılında yüzde 33.1 iken 2020 yılında yüzde 29.2'ye düştü. Dikkat çeken bir başka veri ise genç işsizliği oldu; ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı yüzde 28.3'te kaldı. Bu korkunç bir tablo. Asıl felaket bu. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin işsizliği bu ülkenin en önemli beka sorunudur.”

YARISI AİLESİNE MUHTAÇ

Türkiye'de genç nüfusun yüzde 50'sinin ailesine muhtaç olarak yaşadığına vurgu yapan CHP'li Gürsel Tekin, şunları söyledi: “Salgının da etkisiyle kendisini günlük yaşamda tüm ağırlığıyla hissettiren ekonomik kriz, 19 Mayıs'ı, ‘Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' olmaktan çıkarmıştır. Gençlik İŞKUR önünde iş bulmak ya da işsizlik maaşına başvurmak için kuyrukta… Geleceğe ‘güvenle' bakamayan, çaresizce iş aramaktan bunalan gençlik nasıl bayram kutlayacak” diye konuştu.