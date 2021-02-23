Gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor: Son 1 yılda 30 kat arttı

Enflasyona karşı en korumasız durumdaki yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan hızlı artış trendi şubat ayında da devam etti.

Şubatta gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarken, son bir yılda ise yüzde 30 oranında artış yaşandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR'ın, fiyatlarını Ankara'daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının 2021 Şubat ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin,ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor.

AYLIK FİYAT ARTIŞI

Şubatta, ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre değişmezken,et-balık harcamaları yükselişini sürdürdü ve yüzde 2,7 oranında arttı.

Süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında, özellikle süt, yoğurt ve tereyağı fiyatlarında yüzde 7,5oranında artış kaydedilen şubat ayında, önceki aylarda oldukça yüksek oranlı fiyat artışları yaşanan sıvı yağ fiyatlarında ise yüzde 2,2 oranında bir azalma yaşandı.

Meyve fiyatlarının yüzde 4,3 oranında arttığı şubat ayında sebze fiyatlarında ise bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında yükseliş yaşandı. Bakliyat fiyatlarının yüzde 2,7 oranında azaldığı şubat ayında, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 1,9 oranında arttı.

Böylece, mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 76 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetinin toplam tutarında şubatta bu yıl ocak ayına göre yüzde 2,8 oranında yükseliş yaşandı.

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İKİ AYLIK DEĞİŞİM

Gıda fiyatlarında bu yılın ilk iki aylık dönemin ise yüzde 6,5 oranında artış yaşandı. İlk iki ayda, ekmek, bulgur, un makarna fiyatlarında yüzde 5,5, et ve balık fiyatlarında yüzde 5, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 16,5 oranında artış gözlenirken, 2020 yılının son aylarında hızla yükselen yağ fiyatlarında ise yüzde 2,2 oranında düşüş yaşandı.

Ocak-şubat döneminde meyve fiyatlarında ortalama yüzde 4,6, sebze fiyatlarında yüzde 5,8 oranında artış, bakliyat fiyatlarında yüzde 2,4 oranında azalış yaşandı. Diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 2,8 oranında artış oldu.

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YILLIK DEĞİŞİM

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Şubat 2020'ye göre) yüzde 29,7 oranında artış kaydedildi.Bu yıl şubatta geçen yılın şubat ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 24,3, et-balık fiyatlarında 15,4, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 35,4 oranında artış yaşandı.

Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 31,6 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 32,8 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 55,8 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 17,4, diğer gıda fiyatları ise yüzde 11,5 oranında zamlandı.

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YILLIK ORTALAMA

Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında son yılda yüzde 29,4 oranında artış yaşandı.

Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 12,6, et ve balık fiyatları yüzde 19,9 süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 23,5, yağ fiyatları yüzde 28,8, meyve fiyatları yüzde 53,6, sebze fiyatları yüzde 58,5, bakliyat fiyatları yüzde 26,1, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 12,6 oranında artış kaydetti.