Gıda için markette kredi çekiliyor fakirlikte eşitlendik

Bankalar marketler için ‘alışveriş kredisi’ hizmeti sunmaya başladı. Kredi kullanımı için SMS ile veya bazı marketlerden başvuru yapılabiliyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye'de yoksulluğun geldiği nokta, bankaları marketler için ‘alışveriş kredisi' hizmeti sunmaya itti. Söz konusu market kredilerine SMS ile veya bazı marketlerden başvurulabiliyor. Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo, “Bu kredi verilen marketler, beyaz yakalıların tercih ettikleri noktalar. Zaten bu nedenle durum çok endişe verici” diyerek beyaz yakalıların da bugün derin yoksullar gibi temel harcamalarını karşılamakta zorlandıklarını anlattı.

Foggo, “Çocukları özel okula giden ya da kredi almış beyaz yakalılar son dönemde artan pahalılık ve gelirlerin yerinde sayması ile temel gıda harcamalarında çok zorlanmaya başladı. Bu süreç bizi fakirlikte eşitledi” dedi.

YALNIZ VE ÜMİTSİZ

Foggo 2022 yılına gıda ve barınma krizinin damga vuracağını, derin yoksulluk yaşayan pek çok insanın bu süreçte evsiz kalma riski yaşadığını vurgulayarak, “Bu süreçte herkes gelir seviyesinde bir ya da iki basamak geri gitti. Geleceğe güvensizlik hakim. Herkes bir başına hissediyor ve kendi stratejisi ile bu krizi aşmaya çalışıyor” dedi.

Bez ve mama lüks harcama oldu kıtlığı konuşacak hale düştük

Derin Yoksulluk Ağı ile ülkenin en yoksul, en güvencesiz insanlarına yardım eli uzatmaya çalışan Hacer Foggo, onu kahreden fotoğrafı şöyle anlattı: “Birçok güvencesiz insan için bebek bezi, mama lüks harcama haline gelmiş durumda. Çünkü asıl sorun açlık. Kıtlığı konuşacak noktaya geldik. Tarım, hayvancılık Anadolu'da bitirilmiş. Çocuklar okulu bırakıp güvencesiz işlerde çalışarak ekmek parası derdine düşüyor. Bu fakirleşmeye karşı hiçbir politika değişimi, çalışma da göremiyoruz.”