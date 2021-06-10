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Gıda ithalat maliyetinde rekor artış beklentisi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda ithalat maliyetinin 2021'de yüzde 12 artarak rekor yüksek seviyeye çıkmasını bekleniyor.

Güncellenme: 12:50, 10/06/2021
HaberlerEkonomi
Gıda ithalat maliyetinde rekor artış beklentisi

Dünya gıda ithalat maliyetinin, corona virüsü krizi sırasında emtia fiyatlarında yaşanan artış ve güçlü talep nedeniyle 2021’de yüzde 12 artarak rekor yüksek seviyeye çıkması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yılda iki kere yayımlanan Gıda Görünüm Raporu’nda nakliye ücretini içinde barındıran dünya gıda ithalat maliyetinin bu yıl 1.715 trilyon dolara çıkmasını beklediğini açıkladı. Bu rakam 2020’de 1.530 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.

FAO’nun raporuna göre salgın boyunca tarım ürünleri ticaretinde yaşanan büyüme gıda tüketiminin esnek bir yapısı olmadığını ve uluslararası piyasaların dayanıklılığını gösterdi ancak 2020’nin sonundan beri devam eden fiyat artışları daha az gelişmiş ithalata bağımlı ülkeler için risk teşkil ediyor.

Dünya gıda fiyatları, Mayıs ayında art arda 12. ayda da artış kaydederek Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. (REUTERS)

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