Gıda Komitesi toplandı

Gıda Komitesi toplandı. Toplantıda gıda fiyatlarına ilişkin son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın‘ın ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve ilgili bürokratların katılımıyla toplandı.

Toplantıda, gıda fiyatlarındaki son durumun ele alınması bekleniyor.

Yine toplantıda çiğ süt referans fiyatının belirlenmesi ve ardından kararın Ulusal Süt Konseyi tarafından kamuoyuna deklare edilmesi bekleniyor.

GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ekim 2021 enflasyon verilerinde geçtiğimiz ay en yüksek artış gıda fiyatlarında gerçekleşmişti. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 27,41 olarak duyurulmuştu. Gıda ve alkolsüz içecekler ürün grubu ekimde en çok fiyat artışının gerçekleştiği alt grup oldu.

Ayrıca gıda fiyatları küresel çapta da artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre küresel gıda fiyatları son 10 yılın zirvesinde.

GIDA KOMİTESİ NEDİR?

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Türkiye’deki gıda ve tarım ürünleri piyasalarını yakından izlemek amacı doğrultusunda 9 Aralık 2014 tarihinde kurulmuştu.

Gıda ve tarımsal ürün piyasalarındaki gelişmeleri takip eden komite, kanuna göre yapısal ve konjonktürel sorunları belirleme ve çözüm önerileri geliştirme amacı doğrultusunda faaliyet yürütüyor.

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