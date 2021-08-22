Girişim ekosistemi pandemiyi atlatıyor

Aşılanma ile birlikte küresel ekonomi paralelinde girişim ekosistemi de toparlanıyor. Türkiye’de girişim yatırımlarının hacmi çeyreksel bazda rekor tazeledi.

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Türkiye'de girişim ekosisteminde yükseliş trendi sürüyor. Girişim ekosisteminde yılın ikinci çeyreğinde 57 işlem ve 727 milyon dolarlık rekor yatırım hacmi gerçekleşti. KPMG Türkiye ve 212 iş birliğiyle hazırlanan ‘Türkiye Start-up Yatırımları Raporu'na göre aşılanmayla birlikte küresel makroekonomik durum da toparlanıyor.

YÜZDE 43 ARTIŞ

Türkiye'nin girişim ekosisteminin dünyaya paralel olarak yükseliş trendini takip ettiğini belirten KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Özge İlhan, “Türkiye'de girişim yatırımlarının hacmi 2021'in ilk çeyreğine göre yüzde 43 artış göstererek çeyreksel bazda rekor tazeledi” diye konuştu.

Getir ve Dream Games'in yatırım turları hariç 2021 ikinci çeyrekte, toplam 55 girişim 22 milyon dolarlık yatırım aldı. İlhan, “2021 ikinci çeyrekte, toplam yatırım hacminin yüzde 97'sini oluşturan ve yatırım tutarı 100 milyon doları aşan iki mega işlem gerçekleşti. Bunlardan ilki, 550 milyon dolarlık yatırım alan Getir iken, ikincisi 155 milyon dolarlık yatırım alan Dream Games oldu” dedi.

En büyük 10 işlemden 3'ü oyun sektöründe

■ İkinci çeyrekteki en büyük on işlemden üçü oyun sektöründe gerçekleşen Dream Games, Uncosoft ve Veloxia işlemleri.

■ 2021 ikinci çeyrekte en büyük on işlemin beşi satın alım, geri kalanı ise yatırım.

■ Öne çıkan en büyük iki satın alma GarajSepeti'nin Meksikalı Kavak Intermediate Holdings tarafından 25 milyon dolara ve oyun şirketi Uncosoft'u 20 milyon dolara Rollic Games'in satın alması oldu.