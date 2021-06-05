Gizli kapaklı bir ihale daha

AKP iktidarı, Danıştay kararlarına rağmen , Kamu İhale Kanunu'ndaki 21b Pazarlık maddesini kullanarak büyük kamu ihalelerini istediği firmalara dağıtmaya devam ediyor.

Son olarak yine bir otoyol projesi, kanunun doğal afetler gibi önceden öngörülemez acil durumlar için istisna olarak belirlediği bu madde kullanılarak, kimseye duyurulmadan, özel olarak davet edilen bir şirkete verildi.

“Bergama-Soma Yolu (Km: 0+000 – 10+000 (i) – 34+654,94 Arası) “Bergama Çevre Yolu, Bergama Şehir Geçişi ve Soma-Savaştepe Otoyol Bağlantısı Dahil” Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK yapılması İşi” ihalesi 8 Nisan'da gizli kapaklı gerçekleştirildi.

İhale, 184.6 milyon liraya Dörtyol İnşaat'a verildi. 24 Mayıs'ta imzalanan sözleşmeye göre 26 Mayıs'ta başlayacak inşaat 31 Aralık'ta tamamlanacak.

2004 YILINDA KURULDU

2004 yılında kurulan Dörtyol İnşaat, ana faaliyet alanı olarak açıkladığı yol, altyapı, köprü, viyadük işlerinde birçok kamu ihalesi aldı. TEM Çorlu Köprülü Kavşağı, Hasdal Kavşağı, Kağıthane Kavşağı, Kavacık Beykoz Yolu, Korudağı Gelibolu Yolu,Lüleburgaz- Kınalı Yolu bunlardan bazıları.

İlginizi Çekebilir Danıştay'a rağmen ihalede skandal

İlginizi Çekebilir 21/b ihaleleri milyar milyar