Göğüs eti 8 TL zamlandı, yumurtanın kolisi 45 TL’yi bulabilir

Mangal yasağı bir tek göğüs etine yaramadı. Samsun Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Pamuk, yasaktan sonra ızgara çeşitleri 4 TL ucuzlarken, göğüs etinin 8 TL zamlandığını söyledi. Pamuk'un aktardığına göre 18 TL'den 30 TL'ye çıkan yumurtanın kolisi 45 TL'yi bulabilir.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangınlarından dolayı getirilen mangal sınırlamasıyla beyaz ete talep azalınca, fiyatlar da düştü.

Yaşanan düşüşü tamamen mangal sezonuna bağlayan Samsun Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Pamuk, “Izgara çeşitleri 4 TL düştü. Bütün tavuk fiyatlarında ise fazla bir indirim olmadı. Göğüs ise 8 TL zamlandı” dedi.

Tavuk fiyatlarının şu anki fiyatların 5 TL daha ucuz olması gerektiğini savunan Pamuk, şu anda ortalama bütün bir tavuğun fiyatının 36 TL bandında olduğunu ifade etti.

Pamuk’un aktardığına göre, yumurta fiyatları artmaya devam ediyor.

GÖĞÜS IZGARA GRUBUNDA OLMADIĞI İÇİN ZAMLANDI

Mustafa Pamuk’un verdiği bilgiye göre, bütün tavukta kilo başına 1-1.5 TL bir düşüş yaşandı. Izgara türlerinden but pirzolası ise 27 TL'den 22 TL'ye düştü. Kanat 30 TL'den 25 TL'ye, baget ise 24 TL'den 20 TL'ye indi. Göğüs grubunda ise fiyatlar arttı. “Çünkü göğüs ızgara grubunda değil ve her zaman döner yapılabiliyor” diyen Pamuk, “Göğüsün fiyatı 20 TL'den 28 TL'ye kadar çıktı” dedi.

“BÖYLE GİDERSE YUMURTA YİNE 45 TL’Yİ BULUR”

Yumurta fiyatlarının tekrardan yükselişe geçtiğine de değinen Pamuk, “S boy denilen en küçük boy yumurtanın kolisi 18 TL'ye kadar düşmüştü. Şu anda ise yumurtanın kolisi 30 TL'ye kadar geldi. Bu artışı okul sezonun açılmasına bağlayabiliriz” dedi.

“Yumurta fiyatları bu eğilimde giderse fiyatlar 30 TL'de de kalmayacak” diyen Pamuk, şöyle devam etti:

“Ocak ayında yumurtanın kolisi 40-45 TL'ye gelmişti. Yeniden o fiyatlara gelebilir. Böyle giderse tekrardan altın yumurtlayan tavuk olacak.” (İHA)



İlginizi Çekebilir TÜİK mi haklı BETAM mı? Kiralar uçarken resmi veriler neden geride kaldı?