Goldman Sachs’tan şubeye girecek personel ve müşterilere aşı zorunluluğu

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 7 Eylül’den itibaren müşteriler de dahil olmak üzere şubeler ve ofisleri kullanan herkesin aşılarının tamamlanmış olmasını zorunlu hale getirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yatırım bankası Goldman Sachs, ABD’deki ofislerine girecek olan müşteriler dahil herkesin aşılarının tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.

Bankacılık devi Goldman Sachs, personelinin ABD ofislerinde çalışabilmesi için corona virüsüne karşı tam aşılı olmasını zorunlu hale getirdi. Banka, 7 Eylül’den sonra aşıları tam olmayan personelinin evden çalışacağını açıkladı.

SADECE ABD’DE

Ayrıca şirket sözcüleri binaların lobi, asansör, koridor, tuvalet ve kafeler gibi tüm ortak alanlarında yeme ve içme durumları hariç yüz maskelerinin zorunlu olacağını söyledi.

Banka, uygulamanın şimdilik sadece ABD ofislerinde olduğunu, dünya üzerindeki diğer şubelerinde henüz böyle bir karar olmadığını belirtti.

Goldman, aynı tarihten itibaren personel için haftada bir kez zorunlu test uygulayacağını da söyledi.

İlginizi Çekebilir Bankacılık sektörünün ilk 6 aydaki kârı önceki yıla göre yüzde 10 arttı