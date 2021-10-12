Gözde müteahhitler son üç yılda ne kadar vergi ödedi?

Kamudan en büyük ihaleleri alan inşaat şirketlerinin 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ödediği kurumsal vergilerin miktarı belli oldu.

İsmail ŞAHİN

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AKP iktidarında hayata geçirilen alt yapı ve üst yapı yatırımlarında bazı şirketler ön plana çıktı.

Havalimanlarında metrolara, karayollarından demiryollarına, enerji santrallerinden şehir hastanelerine kadar birçok proje son 20 yılda öne çıkan firmalar tarafından inşa edildi.

Bu müteahhitler genellikle davet usulü gerçekleştirilen ve tam rekabete kapalı ihalelerde aldıkları işlerle adından söz ettirirken, ödedikleri vergiler de merak konusu oldu.

SÖZCÜ, AKP döneminin en gözde 10 inşaat şirketinin son üç yılda ödediği kurumlar vergisi rakamlarına ulaştı. İşte o tablo…

KALYON İNŞAAT: 2018'de 33.6 milyon, 2019'da 91.9 milyon ve 2020'de 185.7 milyon olmak üzere son üç yılda toplam 311 milyon lira kurumlar vergisi ödedi.

KOLİN: 2018'de 9.4 milyon, 2019'da 10.9 milyon ve 2020'de 54.7 milyon olmak üzere son üç yılda toplam 75 milyon lira kurumlar vergisi ödedi.

DOĞUŞ İNŞAAT: Son 3 yılda hiç kurumlar vergisi ödemedi.

YAPI MERKEZİ: 2018'de ve 2020 yılında kurumlar vergisi ödemeyen şirket, 2019'da 15.8 milyon liralık vergi ödedi.

CENGİZ İNŞAAT: 2018’de vergi ödemeyen şirket, 2019 yılında 102 milyon, 2020’de 391.8 milyon olmak üzere toplam 493.8 milyon lira vergi ödedi.

ÖZGÜN YAPI: 2018'de 7.7 milyon, 2019'da 14.5 milyon ve 2020'de 2.6 milyon olmak üzere son üç yılda toplam 24.8 milyon lira kurumlar vergisi ödedi.

ÖZALTIN İNŞAAT: 2018'de ve 2020 yılında kurumlar vergisi ödemeyen şirket, 2019'da 115.8 milyon liralık vergi ödedi.

MAKYOL: 2018'de 26.3 milyon, 2019'da 223.3 milyon ve 2020'de 37.4 milyon olmak üzere son üç yılda toplam 361.9 milyon lira kurumlar vergisi ödedi.

REC ULUS. İNŞAAT (RÖNESANS) 2018'de 24.6 milyon, 2019'da 176.6 milyon ve 2020'de 52.3 milyon olmak üzere son üç yılda toplam 253.5 milyon lira kurumlar vergisi ödedi.

ŞENBAY MADENCİLİK: 2018 ve 2019 yılında kurumlar vergisi ödemeyen şirket, 2020'da 252 bin lira vergi ödedi.

LİMAK İNŞAAT: 2018 yılında 11.4 milyon lira vergi ödeyen şirket, 2019 ve 2020 yıllarında kurumlar vergisi ödemedi.

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