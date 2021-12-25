Gözler 50 bin doları aşan Bitcoin’e çevrildi

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6 yükseliş kaydederek 51 bin 500 doları aştı. Yatırımcılar 53 bin ve 55 bin dolar seviyelerine odaklandı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Bitcoin iki hafta sonra yeninden 50 bin dolar seviyesinin üzerini test etti. Kasım ayında 69 bin dolar ile rekor kıran Bitcoin, aralık ayının başlarında 42 bin dolara kadar geri çekilmişti. Dipten gelen alımların ardından bir süre yön arayışını sürdüren Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6 yükseliş kaydederek 51 bin 500 doları aştı.

NOEL YÜKSELİŞİ

Son yükseliş ise kripto para piyasalarında boğa beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Yatırımcılar Bitcoin'de 53 bin ve 55 bin dolar seviyesine odaklandı. Ethereum da bir günde %5.3 yükselişle 4.149 dolara kadar çıktı. Yabancıların Noel tatiline çıkmasının kripto paraları pozitif etkileyebileceğini söyleyen Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Kripto para piyasası tatil haberlerini pandemi dönemindeki kapanmalardan bu yana seviyor. Noel tatilinin başlaması ile beraber birçok kişinin kripto para piyasasına uğraması bekleniyor. Bitcoin hassasiyeti endekslerinin yükselişe geçmesi ve yeni alımlar için para girişlerinin artması yükseliş senaryosunu destekliyor” yorumunu yaptı. Öte yandan ABD'nin sermaye piyasaları regülatörü SEC, fiziki destekli iki Bitcoin borsa yatırım fonu (BYF) için yapılan başvuruları, bazı zorunlulukları yerine getirememeleri nedeniyle reddettiğini duyurdu.

IMF'den kriptoda ‘üç risk' uyarısı

■ Uluslararası Para Fonu (IMF) hızla büyüyen kripto para piyasalarıyla ilgili endişelerini açıkladı. IMF verilerine göre eylül ayında kripto para piyasalarının toplam değeri 2 trilyon doları aştı. Bu, 2020'nin başından bu yana 10 kat artış anlamına geliyor. IMF'ye göre en büyük risklerden biri, bu varlıklarda işlem yapan birçok kişi ve finansal kurumun ‘güçlü işletme, denetim ve risk yönetimi' konusunda yetersiz olması.

Kripto yasası Meclis'e geliyor

■ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kripto para düzenlemesi hakkında yasanın hazır olduğunu ve yakında TBMM'ye sunulacağını söyledi. Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Erdoğan, “Kur inişini, hassas, sanayici ve ihracatçıyı ürkütmeden yürütmek gerek. Kur indi diye daha da indirelim telaşına kapılmamak lazım” ifadelerini kullandı.