Gözler ‘Merkez’de inecek mi?, çıkacak mı?

Döviz kurlarının kontrolden çıkmasıyla Türkiye’de herkes Merkez Bankası’nın bugün vereceği faiz kararına odaklandı. Faiz indiriminin kurda sert dalgalanmaya neden olması bekleniyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Dünyada merkez bankaları yükselen enflasyonu dizginlemek için adımlar atarken, ters yöne sapan Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararını bugün verecek. Merkez Bankası, diğer merkez bankalarının aksine bir kaç ay önce parasal gevşeme döngüsüne başlayarak eylülden bu yana politika faizini 400 baz puan düşürüp %15'e çekti.

KUR SAKİNLEŞEMİYOR

Türk Lirası bu süre içinde değerinin neredeyse üçte birini kaybetti. TCMB'nin yaptığı indirimler ve enflasyondaki artışla birlikte faiz enflasyon farkı 6.3 puana yükseldi. Diğer ülkelere göre açık ara en derin negatif reel getiriyi Türkiye'nin sunduğu görülüyor.

Her ne kadar TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda ‘indirim için sınırlı alan vurgusu' dikkat çekse de; piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘taviz vermeyeceğiz' açıklamalarını daha çok dikkate aldı. Bu nedenle TCMB'nin yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklentiler faiz indirimine devam edileceği yönünde. TCMB'den piyasa ağılıklı olarak 100 baz puan indirimi bekliyor ama 200 baz puan indirim bekleyen de var. Öte yandan bu ay indirime ara verip pas geçeceği de tahminler arasında yer alıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan belirsizlik kurun sakinleşmesini engelliyor. Peki faiz indirilmese ne olur? Şu anda enflasyon faizin 6 puan üzerinde olduğuna işaret eden Ekonomist Şenay Şerefoğlu, “Gelecek 2-3 ay faiz %15'te sabit tutulsa bile enflasyon artmaya devam edecek, böylelikle aradaki makas giderek açılacak ve bu durum TL'nin değer kaybetmeye devam etmesi anlamına geliyor” yorumunu yaptı.

Rahatsızsa ‘pas geçer'

TCMB'nin bu ay pas geçerek politika faizini sabit bırakacağını öngören Ekonomist Murat Sağman, son PPK'dan beri TL'nin % 40 değer kaybettiğine işaret ederek, “Merkez Bankası 4 kez müdahale etti ortalama 14 seviyelerinden, demek ki bu seviyelerden rahatsız faiz indirirse kur daha da gidecek” dedi.

‘U' dönüşü beklenmiyor

Döviz kuru oynaklığının enflasyonu beslediğini ancak ekonomi yönetiminden bir U dönüşü beklenmediğini kaydeden Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “TCMB'den 25 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyoruz. Genişlemeci politikaların enflasyonu artırarak sorunları daha da büyüteceğini düşünüyoruz” dedi.

‘Keskin bir dönüş beklemek gerçekçi değil'

Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Başlevent, “Önümüzdeki ay %30 civari bir enflasyon oranı açıklanacağı netleşmişken, yapılması gerekenin kaydadeğer bir faiz artırımı olduğunu herkes biliyor” değerlendirmesini yaptı. TCMB'den tek toplantıda keskin bir dönüş beklemenin gerçekçi olmadığını vurgulayan Başlevent, haftalık repo ihalelerine ara verilerek fonlamanın daha yüksek faizli kanallara kaydırılmasının örtülü bir faiz artırımı anlamına geleceğini ve ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Bakan'ın kardeşi tansiyonu yükseltti

Piyasalar dün faiz kararını beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi iş insanı Seydullah Nebati faiz ile ilgili yorumlarıyla tansiyonu yükseltti. Aile şirketi olan B&G'nin Yönetim Kurulu Başkanı Seydullah Nebati bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın pas geçmesi gerektiğini belirterek, “Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır” dedi. Gün sonunda tansiyonu yükselten bu açıklamalar neticesinde dolar 14.8500 lira ile Euro ise 16.7072 lira ile rekor kırdı. Merkez Bankası'nın son iki haftadaki 4.5 milyar dolarlık müdahalesine rağmen faiz indirim beklentileri nedeniyle dolar kuru nda 15 liraya doğru ataklar engellenemedi.