Gram altın rekor tazeledi

Dün 838 TL ile rekor kıran gram altın, bu sabah dolar/TL'nin 15'i aşmasıyla birlikte rekor tazeleyerek 872 TL'ye çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dolardaki rekor artışlar altın fiyatlarını da uçurdu.

Dün 838 TL ile tarihi rekorunu kıran gram altın, bu sabah dolar/TL’nin 15’i aşmasıyla birlikte rekorunu tazeledi ve 872 TL’ye kadar çıktı.

Çeyrek altın ise 1430 TL’yi aştı.

KURLA BİRLİKTE ARTTI

Gram altın, küresel altın fiyatlarında bir süredir yukarı yönlü hareket olmamasına rağmen dolar/TL’deki yükselişle rekor tazeliyordu.

Merkez Bankası’nın son müdahalesi sonrası dolar/TL’nin 14'ün altına çekilmesiyle gram altın da yeniden 800 TL'nin altına gerilemişti.

Geçen haftaya 785 TL civarında başladıktan sonra salı günü 773 TL'ye kadar gerileyen gram altın, dün dolar kurunun 14,76 ile yeni bir zirve görmesiyle 838 TL’ye kadar çıkarak rekor tazelemişti.

FED TOPLANTISI SONRASI YATAY SEYREDİYOR

Küresel altın fiyatları ise yatırımcıların Fed toplantısına odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izledikten sonra keskin bir düşüş yaşamıştı.

Altın fiyatları bu sabah dolar/TL’de görülen rekor öncesi de, Fed belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla son iki gündeki kayıplarını silmiş, haftaya başladığı fiyata geri dönmüştü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişin yanında yurt içinde dolar/TL’deki hareketlilikle 850 TL'ye doğru yönelmişti.

Öte yandan, geçen haftaya 1.783 dolar civarında başlayan ons altın, haftayı 1.782 dolar ile kapatmıştı.

Fed toplantısı öncesi ise 1.760 dolara civarına gerileyen ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla son iki günkü kayıplarını silerek hafta başına göre yatay bir seyir izliyor.

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